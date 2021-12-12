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Red Bull: "Mercedes 'bir enerji içeceği şirketine' yenilmekten rahatsız"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1'deki ana rakibi Mercedes'in "bir enerji içeceği şirketi tarafından yenilme ihtimalinden" rahatsızlık duyduğunu düşünüyor.

Red Bull: "Mercedes 'bir enerji içeceği şirketine' yenilmekten rahatsız"

Red Bull ve Mercedes, zaman zaman gerginliğin hat safhaya ulaştığı, zorlu 2021 sezonunun son yarışına, hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasında birbirleriyle mücadele ederek giriyorlar.

Horner ve Mercedes takım patronu Toto Wolff, cuma günü düzenlenen basın toplantısında birbirleriyle el sıkışarak gerginliğin  kısmen azaldığı izlenimi verseler de, her şeyi geride bırakmadıkları ortada.

Horner, Mercedes'in Red Bull'a yönelik hislerinin bir kısmının, büyük bir otomobil üreticisi olmasından ve Red Bull'un tamamen farklı bir sektörde yer almasından kaynaklandığını düşünüyor.

Ayrıca Horner, Lewis Hamilton'ın 2011 yılında Red Bull'u sadece bir "içecek şirketi" olarak yorumlamasını da unutmuş değil.

Horner, "Mercedes'in küresel çaptaki boyutuna bakarsanız, dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden biri olduklarını söyleyebiliriz."

"Dünya çapında basın ile sahip oldukları güçle kıyasladığımızda, bizimki yanında hiçbir şey kalıyor."

"Lewis Hamilton'ın daha önce de söylediği gibi, biz sadece yarışan bir enerji içeceği şirketiyiz."

"Mercedes ve Mercedes Formula 1 takımı, baskın oldukları son yedi veya sekiz yıllık süre zarfında, bir makine haline geldi. Arkalarında, ana şirketin ağırlığı ve gücü olduğu çok açık."

"Önemli bir otomobil üreticisi olarak, bir enerji içeceği üreticisi tarafından yenilmenin pek de rahat bir durum olmadığını hayal edebiliyorum. Asla rahat olamazsınız. Bunu biliyoruz, bu gayet net şekilde ortada."

"Fakat biz yarışçılardan oluşan bir ekibiz, yarışmak için geliyoruz, bu yıl yüreğiyle süren olağanüstü bir sürücümüz var. Hem pist üstünde hem de pist dışında yoğundu. Max'in Mad Max (çılgın) olarak adlandırılması, her şeyi çok net bir şekilde gösteriyor.” dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Erik Junius

Ancak Horner'ın Mercedes hakkındaki sözleri, takımının bir rakip olarak Red Bull'a saygı duymaktan başka bir şey yapmadığı konusunda ısrarcı olan Wolff tarafından reddedildi.

Bir enerji içeceği üreticisi tarafından mağlup olmaları sorulduğunda Wolff, "Bu, benim söylediğim bir şey değildi ve asla böyle bir şey söylemeyeceğim çünkü bir içecek şirketi olarak Red Bull'a ve yarış takımına büyük saygı duyuyorum."

"Bu yüzden onunla el sıkıştım çünkü yarışa hiçbir düşmanlık duymadan girmemiz gerektiğini hissettim. Sıralamalarda kesinlikle daha hızlılardı ve bunu kabulleniyoruz. Onlar için durum şu anda 1-0 ve yarışta neler olacağını göreceğiz." dedi.

Wolff ayrıca Horner'ın 'Mad Max' yorumunun yalnızca Mercedes tarafından ileri sürülen bir şey olduğu yönündeki yorumların da doğru olmadığını belirtti.

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