Red Bull: "Mercedes artık 'inanılmaz' maksimum hıza sahip değil"

Bu sene F1'de ilk iki sırada yer alan takımların pist üzerindeki mücadelelerinin yanında, Red Bull'un Mercedes'in arka kanadı hakkında olan şüphelerini dile getirmesine de sahne oldu.

Red Bull, Mercedes'in maksimum hızını artırmak için esnek arka kanat kullandığı şüphesine sahipti ve bu şüpheyi de, kanat kenar plakasının içerisinde yer alan izlere dayandırdı.

Mercedes, hiçbir şeyi yanlış yapmadığı konusunda ısrarcı tavır takınırken, takım patronu Toto Wolff ise çekilen fotoğraflarda herhangi bir iz olmadığını ve Red Bull'un "hayalet" gördüğünü söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan Katar Grand Prix'sinde FIA, arka kanat ana plakalarının esnekliğini denetlemek ve bunu kontrol etmek için daha sıkı testler getirilmesine ihtiyaç olup olmadığını görmek için bir araştırma heyeti kurdu.

Her ne kadar kurallarda herhangi bir değişiklik olmasa da ve Mercedes kanatları testler ile beraber FIA denetimlerini geçse de Red Bull, rakibinin maksimum hız artırmak için bir şeyler değiştirdiğine inanıyor.

Takım patronu Christian Horner, Mercedes ve Red Bull'un Katar'daki düzlükte eşit performans ortaya koyması ile beraber performans dengesinin, yaz arası öncesinden beri ilk defa değişiklik gösterdiğini söyledi.

Konu hakkında konuşan Horner, "Bence son yarışlarda gördüğümüz şey, inanılmaz bir düzlük hızı."

"Bence Toto'nun (Wolff), hiçbir şey değişmediğinde düzlük hızında bir takım kazançlar olduğunun ortaya çıkmasından dolayı canı acıyor ancak bu yarışta Silverstone'dan beri ilk defa onların düzlük hızına ulaşabildik." dedi.

Her ne kadar FIA'nın Katar'da yaptığı ve sezonun kalanında yapacağı testlerin herhangi bir kural karşılığı olmayacak olsa da Horner, olayın basit bir şekilde izleniyor olmasının bir artı olduğuna inandığını söyledi.

Konu hakkında konuşan Horner, "Ben, bunun iyi bir şekilde kontrol edilmesinden mutluyum. Ortaya konan testlerin herhangi bir sorun çıktığında bunu düzeltebileceği konusunda güvenim tam." dedi.

Ancak Red Bull, düzlük hızı konusunda takımlar arasında bir değişiklik olduğuna inanıyor olsa da Mercedes bu konuda ikna olmadı.

Son beş yarışın resmi hız ölçümlerinde en hızlı Mercedes ve Red Bull araçlarına bakıldı ve her pistteki düzlük hızı ele alındı.

Resmi hız ölçümü (km/s)

Yarış Mercedes Red Bull Katar 323.9 320.7 Brezilya 327.5 318.8 Meksika 351.1 343.2 ABD 323.3 318.3 Türkiye 327.6 324.1

Her ne kadar arada bir fark var gibi duruyor olsa da Mercedes, Katar'daki yüksek yere basma kuvveti ihtiyacının, her iki araçtaki yüksek hız farkında bir etken olduğuna inanıyor.

Red Bull'un iddiaları hakkında ne düşündüğü sorusunu yanıtlayan Wolff, "Onlar, düzlük hızı performansı hakkında herhangi bir veri veya fotoğraf yayınlayabildiler mi?"

"Bu pist, güç hassasiyeti düşük bir pist ve ilginç bir şekilde bence onlar iyi bir iş başardılar: onların büyük kanat (yüksek yere basma kuvveti) ile olan düzlük hızı bizimkiyle aynı. Ben, onlar mutlu oldukları için mutluyum."

"Belki de Suudi Arabistan'a gittiğimizde de buna benzer yorumlar duyacağız. Ortaya bir sürü tartışma atılıyor veya başlatılıyor, ben bunları artık takip edemiyorum."

"Ben, takımım ve kendim adına, o taraftan yapılan dedikodulara yetişemediğimiz için, bu konular hakkında yorum yapmama kararı aldım." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bir sonraki yarış olan Suudi Arabistan'ın Mercedes'e daha çok uyması beklenirken Abu Dhabi'deki finalin daha dengeli olması bekleniyor.

Horner, takımı ve Mercedes arasındaki savaşın galibini belirlemenin mümkün olmadığını, mücadelenin çok yakın ilerlediğini söyledi.

Konu hakkında konuşan Horner, "Bence bu oldukça yakın olacak. Bir sonraki yarışın Mercedes'e uygun olması bekleniyor ancak Abu Dhabi'de olan değişiklikler ile beraber ne olur bilinmez."

"Son birkaç yarışa doğru ilerlerken sürücüler şampiyonasında sekiz puanlık bir liderliğe sahibiz ve markalar şampiyonasında da farkı beş puana kadar düşürdük. Bu nedenle tam gaz bir mücadele içerisindeyiz. Bu da inanılmaz bir şey çünkü bu seneki dünya şampiyonasının doruk noktasındayız." dedi.