Red Bull, Meksika'da mekaniker bulmakta zorlanmış

Red Bull normalde hafta sonlarında araç üzerinde çalışacak 21 mekaniker belirliyor ve birkaçını da yedekte tutuyor.

Fakat uzun takvimde, bu mekanikerlerin zaman zaman hastalandığı ve yerlerine yeni isimlerin geçtiği görüldü.

Takımın sportif direktörü Jonathan Wheatley, Mexico City'de bu durumun tavan yaptığını ve hafta sonu büyük bir mekaniker sıkıntısı çektiklerini söyledi.

Wheatley'e göre bu sıkıntı pazar sabahına kadar devam etti.

Wheatley, "Hastalıklar, düğünler ve cenazelerden ötürü yarış kaçıran insanlarla oldukça zor bir yıl geçirdik."

"Aslında bu konuda her zaman bir yedeğimiz oluyor ancak Mexico City'de mide enfeksiyonu geçiren o kadar çok insan vardı ki Pazar sabahına kadar hiç tam ekiple çalışamadık."

"Bunu yaparken, üç kişi aynı anda birden fazla rolü yerine getirmek zorunda kalıyordu." dedi.

Red Bull her şeye rağmen 2023 sezonunda pit stop şampiyonu olmayı başardı. Fakat sezonun en hızlı pit stopunu McLaren yaptı.