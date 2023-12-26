Red Bull, Meksika'da mekaniker bulmakta zorlanmış
Red Bull'un sportif direktörü Jonathan Wheatley, Meksika GP hafta sonunda hastalıklardan ötürü mekaniker eksikliği yaşadıklarını söylüyor.
Red Bull normalde hafta sonlarında araç üzerinde çalışacak 21 mekaniker belirliyor ve birkaçını da yedekte tutuyor.
Fakat uzun takvimde, bu mekanikerlerin zaman zaman hastalandığı ve yerlerine yeni isimlerin geçtiği görüldü.
Takımın sportif direktörü Jonathan Wheatley, Mexico City'de bu durumun tavan yaptığını ve hafta sonu büyük bir mekaniker sıkıntısı çektiklerini söyledi.
Wheatley'e göre bu sıkıntı pazar sabahına kadar devam etti.
Wheatley, "Hastalıklar, düğünler ve cenazelerden ötürü yarış kaçıran insanlarla oldukça zor bir yıl geçirdik."
"Aslında bu konuda her zaman bir yedeğimiz oluyor ancak Mexico City'de mide enfeksiyonu geçiren o kadar çok insan vardı ki Pazar sabahına kadar hiç tam ekiple çalışamadık."
"Bunu yaparken, üç kişi aynı anda birden fazla rolü yerine getirmek zorunda kalıyordu." dedi.
Red Bull her şeye rağmen 2023 sezonunda pit stop şampiyonu olmayı başardı. Fakat sezonun en hızlı pit stopunu McLaren yaptı.
Son Haberler
Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak
Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak Mercedes ve McLaren, yeni aracını "Sevgililer Günü'nde" tanıtacak
2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?
2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı? 2023 sezonunun ardından hangi takım ne kadar para ödülü aldı?
Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"
Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil" Ralf Schumacher: "Michael'ı özlüyorum, hiçbir şey eskisi gibi değil"
Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"
Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener" Tost: "Verstappen, aynı araçla tüm gridi yener"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar