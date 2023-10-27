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Formula 1 Mexico City GP
Analiz

Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak

Bu sezon için araç geliştirmelerini durdurduğu düşünülen Red Bull, gelecek sezonun aracında da kilit rol oynayacak yeni tabanı Meksika Grand Prix’sinde test edecek.

Franco Nugnes
Editör Franco Nugnes
Yardımcı Editör Giorgi Piola
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Red Bull Racing RB19 detail

2023 sezonu Red Bull’un teknik üstünlüğünü gösterdiği bir sezon oldu. 18 yarışın 17’sini kazanan Avustralyalı ekip, RB19 aracına güncelleme getirmeye devam ediyor. Takımın sezonun bitimine 4 yarış kala gelecek sezon için parçaları test etmeye başladığı düşünülüyor.

Milton Keynes’teki fabrikadan gelecek yeni taban parçaları Sergio Perez ve Max Verstappen’in araçlarına takılacak ve antrenman seanslarında test edilecek. Test edilecek tabanların 2024 sezonu aracının performansına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Formula 1 padokundaki söylentilere göre Pierre Wache önderliğindeki teknik ekip, tüm çalışmalarını gelecek sezon aracına yoğunlaştırmış durumda.

Red Bull RB19: la monoposto in allestimento nei box di Città del Messico avrà delle parti sperimentali

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull RB19: la monoposto in allestimento nei box di Città del Messico avrà delle parti sperimentali

Antrenman seansında test edilecek parçalar çoğunlukla gelecek sezon aracını hedefleyecek. Ancak geri bildirimlerin olumlu olması halinde bu sezonki Red Bull aracı RB19’un performansında küçük bir iyileşme sağlayabileceği düşünülüyor.

Diğer yandan cuma günkü antrenman seanslarında araca takılacak yeni parçaların tüm yarış hafta sonu boyunca kullanılıp kullanılmayacağı henüz belli değil.

Şampiyonayı ezici şekilde domine eden takımın hâlen büyük bir hırsla parça geliştirmeye devam etmesi, izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor.

 

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