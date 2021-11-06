Red Bull: "Mercedes henüz elini açmadı"

Red Bull, cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında Max Verstappen'le yaklaşık yarım saniye farkla ilk sırada yer almayı başardı.

Ancak kimileri bunun, daha yüksek motor gücüyle atılmış bir tur olduğunu ve iki takımın beklenenden daha yakın olacağını söylüyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner da Mercedes'in daha düşük motor gücü kullandığını dile getirdi.

Horner, "Seanslar bizim için harika geçti. Her iki sürücü de tercihlerine uygun ayarlar bulmayı başardılar. Hem kısa hem de uzun sürüşlerdeki tempomuz gayet normaldi."

"Fakat bence Mercedes henüz tüm kozlarını ortaya koymadı ve gerçekten neler yapabileceklerini henüz görmedik."

"Her şeyden önce, kendi işimize odaklanmaya çalışıyoruz ve bu anlamda gün oldukça başarılı geçti." dedi.

Sonrasında Horner şunları ekledi: "Ortaya çıkan sonuç her zaman bir dizi faktörün toplamına denk geliyor. Bu, hem motor performansı hem de aerodinamik verimlilikle alakalı bir şey çünkü burada her şeyi Monako'daki gibi ayarlıyoruz ancak rakım nedeniyle yere basma gücü hâlâ Monza seviyesinde oluyor."

"Önceki yıllarda bu pist araçlarımıza uyuyordu ve bugün de normal bir denge bulmayı başardık. Ancak yılın başından itibaren sonuçlar çok yakın. Araçlar arasındaki farklar 0.1 saniyeden az. Cumartesi günü de böyle olmasını bekliyorum."

Mercedes'in gerçek performansını göstermediğini nereden anladıkları sorusuna Horner, "Milton Keynes fabrikasında çalışan bir grup analistimiz var ve GPS sistemine göre, rakiplerimizin motorlarını yüksek güç modunda açıp açmadığını anlayabiliyoruz." yanıtını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images