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Mekies, Red Bull ile yola devam ediyor: Sözleşmesi 2031 sonuna kadar uzatıldı
Laurent Mekies, Milton Keynes'te gerçekleşen takım değerlendirme toplantısında imzalanan yeni sözleşmeyle 2031 sezonuna kadar Red Bull’da kalacak.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 15 Eki 2026 06:59
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Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal
Fotoğraf: Ashwith S Pai
Christian Horner'ın geçtiğimiz yılın temmuz ayında görevden alınmasının ardından CEO ve takım patronu olarak Red Bull'un başına geçen Laurent Mekies, Milton Keynes fabrika tesislerinde düzenlenen toplantıda uzun vadeli bir kontrat yenilemesine imza attı. Sözleşme yenileme haberi, takım hissedarı Mark Mateschitz tarafından Malezya ve Singapur'daki peş peşe galibiyetlerin ardından açıklandı.
Sözleşme uzatma kararının ardından açıklamalarda bulunan Mekies, şu ifadeleri kullandı: "Oracle Red Bull Racing ile bu yolculuğa devam etmekten inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Chalerm, Mark, Oliver ve tüm takıma bana duydukları güven için teşekkür ederim.”
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
“Bu takımı özel kılan şey, herkesin aynı hedef doğrultusunda bir araya gelme şeklidir. Geleceğimizi şekillendirmede merkezi bir rol oynayan Pierre Wache ve Ben Hodgkinson'ın ekipleriyle birlikte önümüzdeki yıllar için güçlü bir temele sahibiz ve bunun sadece bir başlangıç olduğuna inanıyoruz.”
“Bizi tanımlayan ilkelere bağlı kalmaya devam edeceğiz. Düşüncelerimizde özgür, eylemlerimizde hızlı ve kararlarımızda cesur olacağız."
Mekies’in imzası, yıldız pilot Max Verstappen’in geleceğini en az 2030 sonuna kadar Red Bull’a bağlamasının ve Isack Hadjar’ın 2027 sezonu için takımdaki yerini korumasının ardından geldi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Daniel Ceng / Anadolu via Getty Images
Takım hissedarları Mark Mateschitz ve Chalerm Yoovidhya ortak açıklamalarında, Mekies’in önemli bir geçiş döneminde takıma liderlik ederken rekabetçi ruhu koruduğunu ve bu uzatmanın uzun vadeli vizyonlarına olan inancı yansıttığını belirttiler.
Red Bull Genel Müdürü Oliver Mintzlaff ise sürdürülebilir başarının anahtarının kadrodaki devamlılık olduğuna vurgu yaparak Mekies'in Red Bull ruhunu mükemmel bir şekilde yansıttığını dile getirdi.
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- Motorsport.com Ekibi
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