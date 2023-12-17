Red Bull: "Hedefimiz McLaren'in pit stop rekorunu geçmek olacak"

2023 Katar Grand Prix'sinde McLaren, Lando Norris ile 1.8 saniyelik olağanüstü bir pit stop gerçekleştirerek, Red Bull'un 2019 Brezilya Grand Prix'sinde belirlediği 1.82 saniyelik bir önceki pit stop rekorunu geride bıraktı.

McLaren Teknoloji Merkezi'ne yakın zamanda yapılan bir Guinness Dünya Rekorları ziyareti, bunun Formula 1 tarihindeki en hızlı pit stop olduğunu onayladı.

Wheatley, Talking Bull podcast'ine katıldığında 'birkaç haftalık terapiden' sonra artık McLaren'in 1.8 saniyelik pit stopu hakkında konuşabileceği şakasını yaptı.

McLaren'i bu rekoru kırmak için yaptığı 'harika iş' için överken, Woking'deki rakiplerini Red Bull'un pit stop stratejisine sadık kalmayı planladığı konusunda uyardı ve tacı geri almak istediklerinin altını çizdi.

Wheatley, "McLaren'de gördüğümüz şey - ki birkaç haftalık terapiden sonra bu konuda konuşmaktan çok mutluyum - herkes tarafından inanılmaz derecede iyi uygulanan bir pit stoptu." dedi.

"Pilot da dahil olmak üzere 22 kişi... Onlara şapka çıkartıyorum, gerçekten harika bir iş çıkardılar."

"Hedefimiz herkesin en düşük ortalama zamanlarını yapmaya devam etmek ve bir noktada bunu geçmek olacak." dedi.