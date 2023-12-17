Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Red Bull: "Hedefimiz McLaren'in pit stop rekorunu geçmek olacak"

McLaren şimdiye kadarki en hızlı F1 pit stop rekorunun yeni sahibi olmakla gurur duyuyor, ancak Red Bull sportif direktörü Jonathan Wheatley takımın bu yeni rekoru kırmak istediğini söylüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Güncelleme
Red Bull Racing perform a pit stop on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

2023 Katar Grand Prix'sinde McLaren, Lando Norris ile 1.8 saniyelik olağanüstü bir pit stop gerçekleştirerek, Red Bull'un 2019 Brezilya Grand Prix'sinde belirlediği 1.82 saniyelik bir önceki pit stop rekorunu geride bıraktı.

McLaren Teknoloji Merkezi'ne yakın zamanda yapılan bir Guinness Dünya Rekorları ziyareti, bunun Formula 1 tarihindeki en hızlı pit stop olduğunu onayladı.

Wheatley, Talking Bull podcast'ine katıldığında 'birkaç haftalık terapiden' sonra artık McLaren'in 1.8 saniyelik pit stopu hakkında konuşabileceği şakasını yaptı.

McLaren'i bu rekoru kırmak için yaptığı 'harika iş' için överken, Woking'deki rakiplerini Red Bull'un pit stop stratejisine sadık kalmayı planladığı konusunda uyardı ve tacı geri almak istediklerinin altını çizdi.

Wheatley, "McLaren'de gördüğümüz şey - ki birkaç haftalık terapiden sonra bu konuda konuşmaktan çok mutluyum - herkes tarafından inanılmaz derecede iyi uygulanan bir pit stoptu." dedi.

"Pilot da dahil olmak üzere 22 kişi... Onlara şapka çıkartıyorum, gerçekten harika bir iş çıkardılar."

"Hedefimiz herkesin en düşük ortalama zamanlarını yapmaya devam etmek ve bir noktada bunu geçmek olacak." dedi.

The McLaren pit crew ready for a stop

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

The McLaren pit crew ready for a stop

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Alonso, Aston Martin ve Alpine'nin F1 yaklaşımlarındaki temel farkları açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Formula 1

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum" Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Coulthard: "Mercedes'in 2024'te daha iyi olacağına inanıyorum"

Coulthard: "Mercedes'in 2024'te daha iyi olacağına inanıyorum"

Formula 1

Coulthard: "Mercedes'in 2024'te daha iyi olacağına inanıyorum" Coulthard: "Mercedes'in 2024'te daha iyi olacağına inanıyorum"

Steiner: "Genç pilotları test etmek pahalıya mâl oluyor"

Steiner: "Genç pilotları test etmek pahalıya mâl oluyor"

Formula 1

Steiner: "Genç pilotları test etmek pahalıya mâl oluyor" Steiner: "Genç pilotları test etmek pahalıya mâl oluyor"

Son Haberler

Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

F1 Formula 1

Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor" Horner: "Red Bull-Honda iş birliği McLaren’ın Senna yıllarını gölgede bırakıyor"

New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

F1 Formula 1
Bahreyn GP

New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak New York GP konuşulurken, en önemli soru işareti yer seçimi olacak

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

F1 Formula 1

Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum" Bottas: "Hızımın ve tecrübemin Audi için değerli olacağını göstermek istiyorum"

Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

F1 Formula 1

Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor Marko, Red Bull ile F1'deki geleceği hakkında "konuşmayı" bekliyor

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol