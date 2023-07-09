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Red Bull, McLaren'in art arda 11 yarış zaferi rekorunu yakaladı!

Red Bull Racing takımı, 2023 Britanya GP'de kazanmasıyla birlikte art arda 11. yarış zaferini elde etti ve McLaren'e ait rekoru yakalamış oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren 1988'de geçirmiş olduğu harika sezonda art arda 11 zaferle, bu alanda uzun yıllardır rekorun sahibiydi.

Ferrari 2002'de, Mercedes 2015 - 2016, 2016 ve 2018-2019 yıllarında 3 farklı dönemde art arda 10 kez kazanarak bu rekoru kırmaya yaklaşsa da bunu başaramamıştı.

Red Bull, bugünkü Britanya GP zaferi ile rekora ortak oldu. 2022 Abu Dhabi GP'de kazanan Red Bull, bu sezon gerçekleştirilen ilk 10 yarışın 10'unu da kazanarak peş peşe galibiyet sayısını 11'e çıkardı ve McLaren'ın rekorunu egale etmiş oldu.

Red Bull, sıradaki Macaristan GP'yi kazanırsa bu rekorun tek başına sahibi olmuş olacak.

Red Bull'un bu 11 galibiyetinin 2'sini Sergio Perez kazanırken 9 tanesini Max Verstappen kazandı. 

 
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