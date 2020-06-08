Red Bull, McLaren ve Renault, Avusturya GP öncesi test yapmayacak

Mercedes, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın ile bu Salı ve Çarşamba günü Silverstone'da piste çıkacağını doğruladı. Kurallara göre, bu araçlar için tasarlanmış -demo- Pirelli lastiklerine sahip olan 2018 aracı kullanılacak.

Ferrari de 2018 SF71H ile önümüzdeki haftalarda Fiorano'da da aynı şeyi yapıyor. Ancak, Sebastian Vettel ve Charles Leclerc'in ne zaman sürüş yapacağıyla ilgili detaylı bir bilgi yok.

Bununla birlikte Motorsport.com Macaristan, Red Bull, McLaren ve Renault'nun çeşitli nedenlerden ötürü Formula 1 aracıyla test yapamayacağını öğrendi.

Red Bull, 2018 RB14 aracında Renault motoru kullanmıştı ancak şimdi Honda motoru kullanıyor ve Renault personelinin teste katılması mümkün değil.

Bunun temel sebebi karantina gibi görünüyor. İngiltere'ye gelen herkesin 14 gün süreyle karantinaya alınması gerekiyor.

Aynı şey Renault motorlu McLaren için de geçerli.

McLaren ayrıca ekonomik anlamda mümkün olduğunda çok tasarruf yapmaya çalışıyor ve şu noktada birinci öncelikleri test yapmak değil.

Son günlerde Alex Albon ve Lando Norris kişisel testler yaptılar. Carlos Sainz'ın da benzer şekilde test yapmaya çalıştığı anlaşılıyor.

Renault fabrika takımının durumu ise zaten ortaya gibi görünüyor. Şasi fabrikası İngiltere olan Renault, her ne kadar motor departmanı Fransa'da olsa da, zorunlu karantina süreci nedeniyle herhangi bir hamle yapmayı düşünmüyor.