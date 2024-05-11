Red Bull: "McLaren, Miami'de daha hızlıydı"

Helmut Marko, Speedweek'teki köşe yazısında McLaren'ın geçen hafta sonu Miami'de kendilerinden daha hızlı olduğunu kabul etti.

Marko şöyle dedi: "McLaren, Cuma günkü ilk antrenman seansında bizden çok daha hızlıydı, bu nedenle Lando Norris'in Miami'deki ana rakibimiz olması büyük bir sürpriz değildi. O noktada bile McLaren'in hızına yetişemeyeceğimiz bizim için açıktı."

"Sprint sıralama turlarında ilk sektörde büyük bir hata yaptı ve 1.1 saniye kaybetti. Ancak daha sonra 2. ve 3. sektörlerde 0.4'er saniyelik farklar yarattı. Başka bir deyişle, hata yapmasaydı pole pozisyonunda olacaktı."

"Lewis Hamilton Norris'i yarış dışı bıraktığı için sprint yarışında net bir görüntü yoktu. Bu da gerçek hızının görünmediği anlamına geliyordu. Ayrıca yarış için de kötü bir grid pozisyonu elde etti. Kusursuz bir sıralama ile ön sıralarda yer alabilirdi ve o zaman durum bizim için çok daha zor olurdu."

"Elbette Norris güvenlik aracı aşamasından faydalandı ama McLaren yarış hızı açısından bizden daha iyiydi."

"Yani güvenlik aracı olmasaydı çok sıkı bir yarış olacaktı çünkü daha hızlı olmak ile geçiş yapabilmek arasında büyük bir fark var. Norris'in ilk bölümde Sergio Pérez'i geçmeyi başaramadığını gördünüz. Fakat pite girdiğinde, Norris'in attığı tur zamanları ortadaydı."

"Max önde kalsaydı, kesinlikle heyecan verici bir yarış olurdu. Max'in, McLaren'in daha iyi yarış temposuna ve güçlü düzlük hızına rağmen Norris'i arkasında tutmayı başaracağına inanıyorum. Çünkü Norris ile arasında 11 saniyelik bir fark vardı."

Imola sorulduğunda Marko, "Imola için bir güncelleme planlanıyor fakat bunun McLaren'ın çok iyi olmasıyla ilgisi yok."

"Bir hafta içinde yeni parçalar yapmanız güzel olurdu fakat durum böyle değil. Bu güncelleme bir süredir plandaydı."

"Geçen yıl orada yarışamamış olmak pek bir şeyi değiştirmiyor." dedi.