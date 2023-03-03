Red Bull, McLaren ile motor tedariki konusunda "keşif görüşmeleri" yaptığını doğruladı

Haberi dinle

Son 10 yıla bakıldığında McLaren, üç farklı motor üreticisiyle çalıştı. Önce Honda ile çalışan fakat Japon üreticiyle zor bir dönem geçiren İngiliz ekip, ardından Renault ve 2021'den bu yana da Mercedes ile çalışıyor.

Taraflar arasındaki anlaşma 2025 sonuna kadar devam ediyor ancak bundan sonra McLaren'ın başka bir üreticiye geçme ihtimali var ve geçtiğimiz günlerde, yeni kurulan Red Bull Powertrains ile görüşmeler yaptıkları ortaya çıktı.

Görünüşe bakılırsa McLaren CEO'su Zak Brown, Milton Keynes'e gelerek olası motor tedariki için fikir alışverişi yaptı.

Bu hafta sonu McLaren patronu Andrea Stella ve Red Bull patronu Christian Horner'a bu konu hakkında bazı sorular yöneltildi.

Brown'ın ziyaretiyle ilgili haberleri doğrulaması istendiğinde Horner şunları söyledi: "Öğle yemeği için geldiğini düşünmüştüm! (gülüyor)"

"2026'da bir güç ünitesi üreticisi olacağımız için, potansiyel güç ünitesi tedarikine yönelik görüşmeler olması kaçınılmaz."

"Potansiyel müşterilerle konuşmamız son derece doğal."

Stella ise Mercedes'e olan bağlılıklarını yineledi ancak gelecek için potansiyel adayları değerlendirmenin mantıklı olduğunu belirtti.

Stella şunları söyledi: "Mercedes ile sağlam bir ortaklığımız var."

"Fakat gelecek için nelerin mevcut olduğunu anlamak istediğimiz açık."

"Bu çok doğal. Çok da sürpriz olmamalı."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in a Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Daha fazla takıma tedarikte "para yok"

Horner, Ford ile yapılan ortaklık sayesinde önemli bir yatırım alan Red Bull Powertrains'in, daha fazla takıma motor tedarik ederek kâr elde edemeyeceğini söyledi.

"Şu anda bütçe sınırı altında yarışıyoruz. Bu da maliyetleri kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor."

"Şu anda gördüğümüz kadarıyla, müşteri takımlarına tedarikte para yok. Bu kârlı bir iş değil."

Finansal bir getirisi olmasa da üreticiler, daha büyük bir veri havuzuna erişerek, bu tür anlaşmalardan kârlı çıkıyorlar.