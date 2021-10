Red Bull, Max Verstappen'in Mercedes'e geçmeyeceği konusunda 'oldukça pozitif'

Kıdemli Red Bull danışmanı Dr. Helmut Marko, Milton Keynes merkezli takımın önümüzdeki yıllarda da Max Verstappen'i takımda tutma şanslarının, yüksek olduğuna inandığını söyledi.

Hollandalı, 2023'ün sonuna kadar mevcut anlaşmasına rağmen, sezon sonunda Red Bull'dan ayrılmasına izin verebilecek sözde bir "performans şartı" var.

Ancak Dr. Marko, Mercedes'in Formula 1'deki egemenliği sona erdiği için, Verstappen'i ellerinde tutma ihtimalleri hakkında "oldukça pozitif" olduğunu söyledi.

Dr. Marko, "Mercedes'in, hibrit motor dönemine geçildiğinden beri domine etmelerini sağlayan üstünlük, artık yok."

"2022 için fazla iyimserim." dedi.

Honda, kış döneminde büyük ilerleme kaydetti ve bu yıl, griddeki en iyi/dayanıklı güç ünitesine sahip gibi görünüyor.

Japon otomobil üreticisi 2021 yılının sonunda Formula 1'den çekilecek olsa da Red Bull, yılın başında yaptıkları anlaşmaya göre, farklı bir isim ile Honda motorunu kullanmaya devam edecek.

Ardından F1'in 2025'e kadar motoru dondurmayı kabul etmesiyle, Honda güç ünitesinin rekabetçiliği, bir süre daha yerini koruyabilir ve Verstappen'e, Red Bull'da kalması için güçlü bir teşvik verebilir.

Sergio Perez, Red Bull Racing Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda, and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, with the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images