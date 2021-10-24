Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Brown: "McLaren'ın F1 taraftar anketinde birinci olması, çok onur verici"
Formula 1 Haberler

Red Bull, Max Verstappen'in Mercedes'e geçmeyeceği konusunda 'oldukça pozitif'

Ekleyen:

Dr. Helmut Marko, Mercedes'in "üstünlüğü" sona erdiği için, Max Verstappen'i takımda tutma şanslarının yüksek olduğuna inanıyor.

Red Bull, Max Verstappen'in Mercedes'e geçmeyeceği konusunda 'oldukça pozitif'

Kıdemli Red Bull danışmanı Dr. Helmut Marko, Milton Keynes merkezli takımın önümüzdeki yıllarda da Max Verstappen'i takımda tutma şanslarının, yüksek olduğuna inandığını söyledi.

Hollandalı, 2023'ün sonuna kadar mevcut anlaşmasına rağmen, sezon sonunda Red Bull'dan ayrılmasına izin verebilecek sözde bir "performans şartı" var.

Ancak Dr. Marko, Mercedes'in Formula 1'deki egemenliği sona erdiği için, Verstappen'i ellerinde tutma ihtimalleri hakkında "oldukça pozitif" olduğunu söyledi.

Dr. Marko, "Mercedes'in, hibrit motor dönemine geçildiğinden beri domine etmelerini sağlayan üstünlük, artık yok."

"2022 için fazla iyimserim." dedi.

Honda, kış döneminde büyük ilerleme kaydetti ve bu yıl, griddeki en iyi/dayanıklı güç ünitesine sahip gibi görünüyor.

Japon otomobil üreticisi 2021 yılının sonunda Formula 1'den çekilecek olsa da Red Bull, yılın başında yaptıkları anlaşmaya göre, farklı bir isim ile Honda motorunu kullanmaya devam edecek.

Ardından F1'in 2025'e kadar motoru dondurmayı kabul etmesiyle, Honda güç ünitesinin rekabetçiliği, bir süre daha yerini koruyabilir ve Verstappen'e, Red Bull'da kalması için güçlü bir teşvik verebilir.

Sergio Perez, Red Bull Racing Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda, and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, with the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Max Verstappen, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda, and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport, with the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ancak herkes Hollandalı'nın takımda kalacağına emin değil. Geçtiğimiz ay McLaren CEO'su Zak Brown, Verstappen ve George Russell'ın 2022'de Mercedes için yarışacaklarını söylemişti.

Brown, 2021 sezonu Bahreyn yarışı öncesi, "Bence 2022'de Max ve Russell'ı, Mercedes'te göreceğiz."

"Max'ın tecrübesi ve gençliği var, George'un gençliği. Mercedes'te olsaydım, önümüzdeki beş yıl için bu muhteşem bir sürücü dizilimi olurdu." demişti.

paylaşım
yorumlar
Brown: "McLaren'ın F1 taraftar anketinde birinci olması, çok onur verici"

Önceki haber

Brown: "McLaren'ın F1 taraftar anketinde birinci olması, çok onur verici"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Perez: "İki virajda yol tutuşu kaybettim" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Perez: "İki virajda yol tutuşu kaybettim"

Red Bull, Verstappen'in hasarlı arka kanadını değiştirdi Birleşik Devletler GP
Formula 1

Red Bull, Verstappen'in hasarlı arka kanadını değiştirdi

Alfa Romeo, Giovinazzi ile havayı yumuşattı
Formula 1

Alfa Romeo, Giovinazzi ile havayı yumuşattı

Çok Okunanlar Bugün

Amerika GP: Pole pozisyonu Verstappen'in, Hamilton ikinci!
Formula 1 Formula 1

Amerika GP: Pole pozisyonu Verstappen'in, Hamilton ikinci!

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor

Hamilton: “Mercedes, sıralama turlarında biraz geriye düştü”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Mercedes, sıralama turlarında biraz geriye düştü”

Red Bull, Max Verstappen'in Mercedes'e geçmeyeceği konusunda 'oldukça pozitif'
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Max Verstappen'in Mercedes'e geçmeyeceği konusunda 'oldukça pozitif'

Red Bull, Verstappen'in hasarlı arka kanadını değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Verstappen'in hasarlı arka kanadını değiştirdi

Marko: "Mercedes'in hızının nereden geldiğini bulduk"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes'in hızının nereden geldiğini bulduk"

Verstappen: "Son seanstaki ilk turum iyi değildi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Son seanstaki ilk turum iyi değildi"

Brown'ın dövme korkusuyla yüzleşmesinde Wolff etkili olmuş
Formula 1 Formula 1

Brown'ın dövme korkusuyla yüzleşmesinde Wolff etkili olmuş

Son Haberler

Red Bull, Max Verstappen'in Mercedes'e geçmeyeceği konusunda 'oldukça pozitif'
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Max Verstappen'in Mercedes'e geçmeyeceği konusunda 'oldukça pozitif'

Brown: "McLaren'ın F1 taraftar anketinde birinci olması, çok onur verici"
Haber video
Formula 1 Formula 1

Brown: "McLaren'ın F1 taraftar anketinde birinci olması, çok onur verici"

Perez: "İki virajda yol tutuşu kaybettim"
Formula 1 Formula 1

Perez: "İki virajda yol tutuşu kaybettim"

Verstappen: "Son seanstaki ilk turum iyi değildi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Son seanstaki ilk turum iyi değildi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.