Red Bull, Masi’yi Whiting’in “boşluğunu doldurmaktan” daha fazlası olarak görüyor

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Masi, Abu Dhabi yarışın son aşamalarında, geç gelen Güvenlik Aracı periyodunu bir tur kala bitirmiş ve lider Lewis Hamilton ile ikinci sıradaki Max Verstappen arasında kalan beş tur yemiş aracın turlarını geri almasına izin vermiş, yaptığı bu hareketler nedeniyle geniş çapta eleştirilmişti.

Verstappen, yarışı ve 2021 şampiyonluğunu kazanmak için rakibi Hamilton’ı son turda geçmişti.

Mercedes, özellikle de Masi'nin durumu ele alışından rahatsız olmuş ve sadece FIA'nın Abu Dhabi olaylarını araştırmak için bir komisyon kuracağını onaylamasının ardından sonuca itiraz etme tehdidinden geri adım atmıştı.

Görevdeki Whiting’in 2019 Avustralya Grand Prix'sinin öncesinde aniden vefat etmesiyle birlikte Masi beklenmedik bir şekilde F1 Yarış Direktörlüğüne terfi etmişti ve Wheatley, arkadaşı Whiting'in 22 yıldır yürüttüğü bir rolü üstlenmenin muazzamlığına dikkat çekiyor.

The Jack Threlfall Show'a verdiği röportajda Wheatley, "Charlie 2019'da vefat etti ve bence FIA, ne kadar büyük bir boşluğun doldurulacağını anlamakta yavaş kaldı."

"Bence doğru destekle Michael bunu yapabilmekten daha fazla kapasiteye sahip. O gerçekten iyi bir adam, yanındayken hiçbir üstünlük taslamıyor ve dinliyor ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." dedi.

Masi'nin Yarış Direktörü olarak atanmasıyla, rolünün daha fazla incelenmesi aynı zamana denk geldi ve 2021 yılıyla birlikte F1 Yönetimi, Yarış Direktörü ve takımlar arasındaki görüşmeleri doğrudan TV'ye verdi.

Wheatley, "Kişisel olarak, takımlar ve Masi arasındaki radyo mesajlarını yayınlamanın bir hata olduğunu düşünüyorum"

"Takımlar Michael'ı destekledi ve Michael bize yardım etti. İşbirliğine dayalı bir şekilde birlikte çalıştık ve bunu yayınlandığınızda ölümle sonuçlanıyor. Biraz sinirlendiğim ve söylememem gereken şeyler söylediğim durumlar oldu." dedi.

Çeviri: Fırat Demircioğlu