Red Bull: "Masi'nin yer değiştirme teklifi sanki 'pazardaymışız' gibiydi"

Pazar günü Cidde pistinde ikinci kırmızı bayrağın ardından yarışın yeniden başlamasından önce Masi, Red Bull sportif direktörü Jonathan Wheatley ile konuştu ve takıma Max Verstappen'i grid sıralamasında düşürmek isteyip istemediğini sordu.

Bunun nedeni, Verstappen'in ilk kırmızı bayraktan sonraki startta, pistin dışına çıkarak haksız bir avantaj elde ederek yarış bir daha durdurulmadan hemen önce liderliği Lewis Hamilton'dan geri almasıydı.

Masi, Wheatley'e griddeki yeri Hamilton'a geri vermesi için bir teklifte bulundu, aksi takdirde hakemlerin potansiyel olarak Hollandalı'ya ceza verme riskini göze alacaklardı.

Masi ve Wheatley arasındaki konuşma uluslararası televizyon yayınında yayınlandı ve taraftarlar için olduğu kadar takımlar için de sürpriz oldu.

O ana tepkisi sorulan Horner, "Bu sanki pazardaymışız gibiydi, alışılmadık bir şeydi. Buna daha önce rastlamadım.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bu teklife şaşıran sadece Red Bull değildi, Alpine direktörü Marcin Budkowski, pilotu Esteban Ocon'u pole pozisyonundan başlatan bu çağrıdan faydalandı ve durumu gerçeküstü buldu.

Autosport'a verdiği demeçte, "Michael ve Jonathan arasında, yerel bir markette pozisyona karşı ceza almak arasında pazarlık yapılıyormuş gibi, oldukça gerçeküstü bir tartışma vardı."

"Kendimizi pole pozisyonunda bulduk ancak bu alışılmadık bir durumdu. Yarış sırasında, bunun yarış sırasında olabileceğini ve takas olmak zorunda olmadığını tartışıyorduk. Yarış sırasında size pozisyon vermenizin tavsiye edildiği bir tartışma olurdu. Eğer yapmazsa, o zaman hakemlere gidilirdi ve bir ceza alabilirdi."

"Sanırım çok da farklı değil ama kırmızı bayrak sırasında bunu yaşamak oldukça heyecan verici ve biraz da gerçeküstüydü." dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff, grid pozisyonları için takası gerektiren olaylara bakılması gerektiğini düşündü.

"Bizim için de yeni bir durumdu.”

"1. ve 2. virajlarda bu çok zor manevra ile pozisyonu kaybettik. Sonra, pozisyonu geri almamız gerektiğini söylediler."

"Ardından yarış yeniden başlatıldı ve tabii ki pozisyonu hemen tekrar kaybetmeniz pek yardımcı olmuyor. Buna bakmalıyız."

"Bence Michael Masi'nin eli yarıştaki kazalarla ve araç parçalarıyla doluydu. Dışarıdan bakılırsa, kesinlikle bundan bir şeyler öğrenebiliriz.”