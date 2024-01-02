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Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor

Red Bull takım patronu Christian Horner, McLaren'in yeni yıl itibariyle takıma katılan Rob Marshall ile bir "değer" kazandığını kabul etti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Rob Marshall, Red Bull Racing

17 yıl boyunca Red Bull'da görev alan ve Adrian Newey'nin en önemli çalışma arkadaşlarından birisi olan Rob Marshall, McLaren'dan gelen cazip teklifi kabul ederek İngiliz ekibe imza attı.

Marshall, zorunlu bekleme sürecinin ardından yakında McLaren'a katılacak; burada daha önce Red Bull'da beraber çalıştığı Peter Prodromou ve Ferrari'den gelen David Sanchez ile beraber takımın teknik departmanını yönetecek.

Marshall, McLaren için değerli bir isim çünkü Red Bull'un şampiyon olduğu tüm bu yıllarda takımın önemli bir parçasıydı.

Red Bull takım patronu Horner, zaten iyi bir performans sergileyen McLaren'ın yeni sezonda daha da güçlenmesini ve Rob Marshall'ın takım için değerli olabileceğini söyledi.

Horner Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "McLaren yılın ikinci yarısını harika geçirdi."

"Çok ama çok rekabetçi oldukları zamanlar vardı. Sezonun ikinci yarısında zaman zaman en yakın rakibimiz oldular ve takımlarını daha da güçlendirdiler. Rob kesinlikle değerli bir isim olacak."

"Lando ve ilk yılında gerçekten etkileyici bir performans sergileyen Oscar'la birlikte gelecek yıl önemli bir faktör olabileceklerini düşünüyorum."

"Tutarlı kurallarla elde edilen kazançlar azalacak çünkü muhtemelen diğerlerinin henüz olmadığı gelişim eğrisinin tepesine yaklaştık, bu yüzden farklar kapanacak."

"Bu ister McLaren, ister Ferrari, ister Mercedes, hatta Aston Martin olsun, gelecek yıl bazı rakiplerimiz olacağını düşünüyoruz." dedi.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, during the team representatives press conference

Fotoğraf: FIA Pool

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, during the team representatives press conference

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