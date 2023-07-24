Red Bull, Macaristan'da sezonun en hızlı pit stopuna imza attı
Red Bull, Macaristan Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım oldu.
Macaristan'da sezonun en hızlı pit stoplarına imza atıldı fakat zirvede Sergio Perez'in lastiklerini 42. turda 1.98 saniyede değiştiren Red Bull yer aldı.
McLaren da , Oscar Piastri'nin lastiklerini 2.01 saniyede değişti.
Takımlar yarış boyunca toplamda 36 pit stop yaptı. En uzunu Guanyu Zhou'nun 10. turdaki pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|S. Perez
|1.98
|42
|25
|2. McLaren
|O. Piastri
|2.01
|18
|18
|3. Ferrari
|C. Sainz
|2.14
|15
|15
|4. McLaren
|L. Norris
|2.15
|44
|12
|5. Ferrari
|C. Leclerc
|2.27
|43
|10
|6. McLaren
|L. Norris
|2.32
|17
|7. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.37
|44
|8
|8. Red Bull
|M. Verstappen
|2.38
|23
|6
|9. AlphaTauri
|D. Ricciardo
|2.50
|18
|4
|10. Aston Martin
|L. Stroll
|2.61
|09
|2
|11. Red Bull
|M. Verstappen
|2,64
|51
|12. Ferrari
|C. Sainz
|2.71
|44
|13. Haas
|N. Hülkenberg
|2.73
|38
|1
|14. Mercedes
|G. Russell
|2,76
|46
|15. Red Bull
|S. Perez
|2.80
|24
|16. Williams
|A. Albon
|2.82
|08
|17. Mercedes
|L. Hamilton
|2.83
|49
|18. Mercedes
|L. Hamilton
|2,85
|16
|19. McLaren
|O. Piastri
|2,89
|42
|20. Mercedes
|G. Russell
|2.91
|28
|21. Haas
|K. Magnussen
|2.92
|41
|22. Williams
|A. Albon
|2.94
|31
|23. AlphaTauri
|D. Ricciardo
|2.95
|29
|24. Williams
|L. Sargeant
|2,96
|34
|25. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.07
|09
|26. Aston Martin
|L. Stroll
|3.26
|34
|27. Aston Martin
|F. Alonso
|3.42
|20
|28. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.60
|38
|29. Haas
|K. Magnussen
|3,75
|14
|30. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.90
|40
|31. Haas
|N. Hülkenberg
|3,97
|16
|32. Williams
|L. Sargeant
|4.58
|13
|33. Aston Martin
|F. Alonso
|4.71
|43
|34. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|7.37
|09
|35. Ferrari
|C. Leclerc
|9.46
|17
|36. Alfa Romeo
|G. Zhou
|9.74
|10
İlk 11 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 305 puanla ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 237 puanla ikinci, McLaren ise 161 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|305
|2. Ferrari
|237
|3. McLaren
|161
|4. Alpine
|130
|5. AlphaTauri
|94
|6. Aston Martin
|70
|7. Mercedes
|60
|8. Williams
|28
|9. Alfa Romeo
|17
|10. Haas
|9
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, 1.98 saniyelik son pit stopuyla zirveye yerleşmiş durumda.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|1.98
|2. McLaren
|O. Piastri
|Macaristan
|2.01
|3. Red Bull
|S. Perez
|ispanya
|2.07
|4. Mclaren
|L. Norris
|Avusturya
|2.10
|5. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
|6. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.11
|7. Ferrari
|C. Sainz
|Macaristan
|2.14
|8. McLaren
|L. Norris
|Macaristan
|2.15
|9. Red Bull
|S. Perez
|Monako
|2.15
|10 Ferrari
|C. Sainz
|Miami
|2.21
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