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Red Bull, Macaristan'da sezonun en hızlı pit stopuna imza attı

Red Bull, Macaristan Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, in the pit lane

Macaristan'da sezonun en hızlı pit stoplarına imza atıldı fakat zirvede Sergio Perez'in lastiklerini 42. turda 1.98 saniyede değiştiren Red Bull yer aldı.

McLaren da , Oscar Piastri'nin lastiklerini 2.01 saniyede değişti.

Takımlar yarış boyunca toplamda 36 pit stop yaptı. En uzunu Guanyu Zhou'nun 10. turdaki pit stopuydu.

Yarışta yapılan pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull S. Perez 1.98 42 25
2. McLaren O. Piastri 2.01 18 18
3. Ferrari C. Sainz 2.14 15 15
4. McLaren L. Norris 2.15 44 12
5. Ferrari C. Leclerc 2.27 43 10
6. McLaren L. Norris 2.32 17  
7. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.37 44 8
8. Red Bull M. Verstappen 2.38 23 6
9. AlphaTauri D. Ricciardo 2.50 18 4
10. Aston Martin L. Stroll 2.61 09 2
11. Red Bull M. Verstappen 2,64 51  
12. Ferrari C. Sainz 2.71 44  
13. Haas N. Hülkenberg 2.73 38 1
14. Mercedes G. Russell 2,76 46  
15. Red Bull S. Perez 2.80 24  
16. Williams A. Albon 2.82 08  
17. Mercedes L. Hamilton 2.83 49  
18. Mercedes L. Hamilton 2,85 16  
19. McLaren O. Piastri 2,89 42  
20. Mercedes G. Russell 2.91 28  
21. Haas K. Magnussen 2.92 41  
22. Williams A. Albon 2.94 31  
23. AlphaTauri D. Ricciardo 2.95 29  
24. Williams L. Sargeant 2,96 34  
25. Alfa Romeo V. Bottas 3.07 09  
26. Aston Martin L. Stroll 3.26 34  
27. Aston Martin F. Alonso 3.42 20  
28. Alfa Romeo G. Zhou 3.60 38  
29. Haas K. Magnussen 3,75 14  
30. Alfa Romeo V. Bottas 3.90 40  
31. Haas N. Hülkenberg 3,97 16  
32. Williams L. Sargeant 4.58 13  
33. Aston Martin F. Alonso 4.71 43  
34. AlphaTauri Y. Tsunoda 7.37 09  
35. Ferrari C. Leclerc 9.46 17  
36. Alfa Romeo G. Zhou 9.74 10  

İlk 11 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 305 puanla ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 237 puanla ikinci, McLaren ise 161 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 
1. Red Bull 305
2. Ferrari 237
3. McLaren 161
4. Alpine 130
5. AlphaTauri 94
6. Aston Martin 70
7. Mercedes 60
8. Williams 28
9. Alfa Romeo 17
10. Haas 9

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull, 1.98 saniyelik son pit stopuyla zirveye yerleşmiş durumda.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull S. Perez Macaristan 1.98
2. McLaren O. Piastri Macaristan 2.01
3. Red Bull S. Perez ispanya 2.07
4. Mclaren L. Norris Avusturya 2.10
5. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
6. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
7. Ferrari C. Sainz Macaristan 2.14
8. McLaren L. Norris Macaristan 2.15
9. Red Bull S. Perez Monako 2.15
10 Ferrari C. Sainz Miami 2.21
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McLaren: "Erken pitin sebebi Norris'i öne geçirmek değildi"

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