Mercedes, Macaristan'da Red Bull ile savaşmaya hazır

2020 sezonunun Avusturya'da yapılan ilk iki yarışını kazanan ve her iki yarışı da pist üzerinde ilk iki sırada tamamlayan Mercedes, markalar şampiyonası sıralamasında erken bir liderlik sağlamış oldu.

Geçen hafta Pazar günü yapılan Steiermark Grand Prix'sini rahat bir şekilde kazanan Lewis Hamilton, ilk stint boyunca Red Bull pilotu Max Verstappen'i rahat bir şekilde arkasında tuttu.

Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise dördüncü sıradan başladığı yarışta, yarışın son bölümlerinde Verstappen'i yakalayıp geçmeyi başardı ve Mercedes'in avantajını gözler önüne serdi.

Avusturya'da Red Bull'a karşı, pek çok yavaş hızlı virajda zaman kaybeden Mercedes, bu hafta sonu Macaristan'daki yarışta Red Bull ile büyük bir rekabet içine girmeyi bekliyor.

Mercedes F1 patronu Wolff, konu hakkında şunları söyledi: "Bence Red Bull'a vakit kaybettiğimiz yerler düşük süratler geçilen virajlar, özellikle üçüncü ve dördüncü virajlar bizim zayıf noktamız olarak ortaya çıkıyorlar."

"Diğer tüm alanlarda, düzlüklerde ve yüksek hızlı virajlarda, biz daha hızlıyız. Sadece gelişmeye devam etmeliyiz, sonuna kadar zorlamalıyız ve aracı anlamalıyız."

"Budapeşte tamamen farklı bir olay. Çok fazla yere basma kuvveti lazım, çok fazla düşük ve orta süratli viraj var. Orada neler olacağını göreceğiz."

Wolff aynı zamanda Budapeşte'deki yüksek sıcaklıkların, Mercedes'in aleyhine olabileceğini söyledi. Takım çok uzun yıllardır bu konuda büyük sıkıntılar yaşıyor.

"Wolff açıklamasına şu şekilde devam etti: "%100 eminim ki Red Bull, Macaristan'da çok güçlü olacak."

"Geçmişte o pistte inanılmaz performanslar sergilemişlerdi. Son birkaç senedir biz de orada geliştik, ancak her zaman zor hafta sonları geçirdik."

"Yüksek sıcaklıklar hâlâ bizim zayıf noktamız olabilir ve hava durumundan gördüğümüz kadarıyla, Pazar günü 30'lu dereceleri görebiliriz."

"İyi bir şekilde hazırlanmalıyız, tüm odağımızı Budapeşte'ye vermeliyiz ve sonrasında umuyorum ki en iyisini sergileriz."

Red Bull geçen sen Macaristan'da Verstappen ile pole pozisyonunu elde etmişti ve yarışı domine etmişti, ancak Hamilton'ın yaptığı geç bir geçiş ile beraber Mercedes yarışı kazanmıştı.

Hamilton, Macaristan'da Hungaroring'de alacağı sekizinci galibiyeti için piste çıkacak. Eğer İngiliz pilot yarışı kazanırsa, Michael Schumacher'in tek bir pistte aldığı galibiyet sayısını egale etmiş olacak.

Ancak Hamilton da, aynı Wolff gibi, Red Bull'un Macaristan'da, Avusturya'ya göre daha büyük bir tehdit oluşturmasını bekliyor.

Hamilton şunları söyledi: "Red Bull'un genelde iyi sonuçlar aldığı bir piste gidiyoruz, sanırım geçen seneki yarışı onlar lider götürdüler, bu yüzden işimiz hiç kolay olmayacak."

"Cuma günü Avusturya'da en hızlı olanlar onlardı ve onları Pazar günü yenerek performanslarına yaklaştık, ancak Macaristan orta ve düşük süratli virajların olduğu bir pist."

"Bu da onlara fazlasıyla uyuyor olmalı, bu sebeple çok yakın bir mücadele olacaktır. Üçüncü virajda Red Bull'lar bizi mahvettiler. Onlar o bölümde bizden hızlılardı, ve sanırım dördüncü virajda. Bu tür alanlar, gelişebileceğimiz alanlar."

"Onlar inanılmaz bir takımlar ve çok da iyi bir iş çıkarıyorlar. Bize karşı hangi alanlarda daha zayıf olduklarını bilmiyorum, motor gücü olarak mı yoksa yere basma kuvveti olarak mı bir fikrim yok, ancak onların sene boyunca bizim ana rakibimiz olacaklarını görüyorum."