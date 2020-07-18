Red Bull, Macaristan'da cuma akşamı çalışma yasağını ihlal etti

FIA, bu sabah yapmış olduğu açıklamada gece 01:00'da başlayıp sabah 09:00'da biten çalışmanın yasak olduğu aralıkta Aston Martin Red Bull Racing takımından çalışanların garajda olduğunu bildirdi.

Takımlar bu tür ihlalleri genelde hasarlı aracı tamir etmek ya da yeni parçaları araca eklemek için kullanıyorlar. Red Bull'da böyle bir durum söz konusu değildi ancak takım, hem Max Verstappen hem de Alex Albon'un aracında ayar değişikliği yapmak için bu hakkını kullandı.

Takımdan yapılan açıklamada, "Pilotlarımızdan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda gece bazı değişiklikler yaptık. Bu yüzden çalışma yasağı ihlali için verilen iki haktan birisini kullandık. Büyük bir olay yoktu, sadece standart bir çalışma yaptık." sözlerine yer verildi.

Cuma gününün sonunda Verstappen, takımın yapması gereken çok şey olduğunu ancak ikinci antrenmandaki yağmurun kendilerini olumsuz etkilediğini söylemişti.

Verstappen, "Pek iyi bir gün değildi. Bakmamız gereken çok fazla şey vardı, bu yüzden ikinci antrenmanda yağmur yağması kötü oldu. Yağmur olmasaydı her şeye bakabilirdik. Ancak evet, yapmamız gereken çok şey var."

"Çok mutlu değilim ancak şanslıyız ki her şeye akşam bakabilir ve bazı şeyleri değiştirerek yarın daha iyi olmayı deneyebiliriz." demişti.