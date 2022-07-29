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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Macaristan GP Analiz

Red Bull, Macaristan'a 3 alanda değişim yaparak geldi

Red Bull, RB18'i geliştirme konusunda yavaşlayacak gibi durmuyor. Milton Keynes merkezli ekip; kiriş kanat ve tabanına güncellemeler yaparken; FIA tarafından 2023 için istenen daha büyük aynaları da test etti.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Red Bull, Macaristan'a 3 alanda değişim yaparak geldi
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Padokta en hızlı aracın F1-75 olduğu havasının oluşması, Adrian Newey'nin hoşuna gitmiyor ve Britanyalı mühendis, Max Verstappen'in 63 puanlık avantajına rağmen RB18'i geliştirme konusunda yavaşlamayacak gibi duruyor. 

Red Bull, 2 şampiyonadaki farkın da olması gerektiğinden büyük olduğunun ve Ferrari ile aradaki farkı gerçekten yansıtmadığının farkında. Bu yüzden de zorlamaya devam ediyor. 

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Yeni kiriş kanatlar 

Red Bull RB18: debutta in Ungheria la beam wing a

Red Bull RB18: "shutter" beam wing with two overlapping elements debuts in Hungary

Photo by: Uncredited

Scuderia, Hungaroring'e 1-2 yapma hedefiyle geliyor ve Red Bull, Ferrari'nin bu hedefine RB18'e getirdiği güncellemelerle yanıt vermek istiyor. 

Arka tarafta, yeni kiriş kanatlar var ve Hungaroring'de yere basma gücü gerektiğinden bu kiriş kanatlar büyükler. Red Bull, düzlük hızının önemli olduğu pistlerde kiriş kanattaki bir parçayı atıyor ve tek kanatla yarışıyordu. 

Macaristan'da yere basma gücü, aerodinamik verimlilikten önemli olduğundan iki kanatla yarışılıyor ve iki kanat da büyük. 

Yani bu Newey'nin bulmuş olduğu bir çözümden çok, pist özelinde yapılmış bir düzenleme. 

2023 testleri: Büyük aynalar 

Red Bull RB18: ecco il retrovisore grande per esperimento chiesto dalla FIA per il 2023

Red Bull RB18: Here's the big rear-view mirror for experiment requested by the FIA for 2023

Photo by: Uncredited

Yukarıdaki görselde görebileceğiniz üzere, aynanın etrafındaki bölüm görmeye alışık olduğumuzdan çok daha büyük. Daha büyük ayna tasarımlarının da bir güncelleme olduğunu söylemeyiz. Bu, Red Bull tarafından planlanmış bir şey değil. 

Gelecek yıl kurallarına göre, aynalar daha büyük olacaklar ve FIA, takımlardan bu alanda bazı testler yapmalarını istiyorlar. Red Bull da antrenman seansında daha büyük aynaları test etti. 

FIA, bu konudaki kuralları Zandvoort'a kadar değerlendirmek istiyor. Bu süre zarfında, takımlar da başka çözümler düşünebilecekler. 

Tabanda güncellemeler devam ediyor 

Red Bull RB18: la complicazione dello slot del fondo e il deviatore di flusso molto più spesso di quello del Paul Ricard

Red Bull RB18: The complication of the bottom slot and the much thicker flow diverter than the one at Paul Ricard

Photo by: Uncredited

Tabanın ortasında yer alan delikli bölüme bakın. Deliğin olduğu bölümde eğimli iki parça yer alıyor. Bu yukarı bakan eğimli parçalar, hem girdap üretiyor hem de hava akışını yönlendiriyorlar. 

Ayrıca Red Bull, Venturi kanallarının girişindeki akış yönlendirici sayısını Fransa'da 1'e indirmişti ve bu parça çok hafif kalmıştı. Hafta sonu boyunca sağlamlaştırılmak zorunda kaldı. 

Bu hafta sonu Venturi kanalının girişinde yer alan akış yönlendirici daha kalın ve desteğe ihtiyacı olmayacaktır. 

 

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