Red Bull, Macaristan'a 3 alanda değişim yaparak geldi

Padokta en hızlı aracın F1-75 olduğu havasının oluşması, Adrian Newey'nin hoşuna gitmiyor ve Britanyalı mühendis, Max Verstappen'in 63 puanlık avantajına rağmen RB18'i geliştirme konusunda yavaşlamayacak gibi duruyor.

Red Bull, 2 şampiyonadaki farkın da olması gerektiğinden büyük olduğunun ve Ferrari ile aradaki farkı gerçekten yansıtmadığının farkında. Bu yüzden de zorlamaya devam ediyor.

Scuderia, Hungaroring'e 1-2 yapma hedefiyle geliyor ve Red Bull, Ferrari'nin bu hedefine RB18'e getirdiği güncellemelerle yanıt vermek istiyor.

Arka tarafta, yeni kiriş kanatlar var ve Hungaroring'de yere basma gücü gerektiğinden bu kiriş kanatlar büyükler. Red Bull, düzlük hızının önemli olduğu pistlerde kiriş kanattaki bir parçayı atıyor ve tek kanatla yarışıyordu.

Macaristan'da yere basma gücü, aerodinamik verimlilikten önemli olduğundan iki kanatla yarışılıyor ve iki kanat da büyük.

Yani bu Newey'nin bulmuş olduğu bir çözümden çok, pist özelinde yapılmış bir düzenleme.

Red Bull RB18: Here's the big rear-view mirror for experiment requested by the FIA for 2023

Yukarıdaki görselde görebileceğiniz üzere, aynanın etrafındaki bölüm görmeye alışık olduğumuzdan çok daha büyük. Daha büyük ayna tasarımlarının da bir güncelleme olduğunu söylemeyiz. Bu, Red Bull tarafından planlanmış bir şey değil.

Gelecek yıl kurallarına göre, aynalar daha büyük olacaklar ve FIA, takımlardan bu alanda bazı testler yapmalarını istiyorlar. Red Bull da antrenman seansında daha büyük aynaları test etti.

FIA, bu konudaki kuralları Zandvoort'a kadar değerlendirmek istiyor. Bu süre zarfında, takımlar da başka çözümler düşünebilecekler.

Red Bull RB18: The complication of the bottom slot and the much thicker flow diverter than the one at Paul Ricard

