Red Bull, Macaristan için yeni bir güncelleme paketi hazırlıyor
Red Bull, araçtaki zayıf noktaları çözmek amacıyla Macaristan'a yeni bir güncelleme paketi getirecek.
Red Bull, Silverstone'da galibiyet serisini 11 yarışa çıkardı ve bu alanda McLaren'ı yakalamış oldu. Eğer Macaristan'ı kazanırlarsa, arka arkaya 12 yarış kazanan ilk takım olacaklar.
Bu yıl şimdiye kadar sekiz zafer alan ve bunlardan altısını son altı yarışta elde eden Max Verstappen, en yakın rakibi Sergio Perez'le arasını 99 puana çıkardı.
Kısacası Avusturyalı ekip, iki şampiyonada birden mutlu sona yakın fakat işini ciddiye almaya devam ediyor ve yeni güncellemeler hazırlıyor.
Verstappen, Red Bull'un avantajını pekiştirmek için önümüzdeki hafta sonu Hungaroring'e yeni güncellemeler getireceğini söyledi.
Verstappen sözlerine, sürekli değişen rakiplerini değerlendirerek başladı ve şöyle dedi: "Her hafta sonu arkamızda yeni birinin olması kafamı çok karıştırıyor."
"Bazı pistlerde birileri aracı çalışma aralığına getiriyor veya aracı piste daha iyi uyuyor. Böylece öne geçiyor."
"Macaristan'da kimin en hızlı ikinci takım olacağını bilmiyorum. İstikrarlı tek şey her hafta sonu zirvede kalmamız, ki bu bizim için elbette en önemli şey."
"Fakat yine de Macaristan'da çok farklı bir pist var. Ayrıca araca güncellemeler getireceğiz. Umarım işe yararlar."
Güncellemelerin neyi geliştirmeyi hedefleyeceği sorusuna Verstappen, "Sürüklenme, düşük hız, orta hız, yüksek hız, DRS etkisi, lastik aşınması... Tüm bu alanlarda gelişmemiz gerekiyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Fren verimliliğini de geliştirmemiz gerekiyor. Şaka yapmıyorum!" cevabını verdi.
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