Red Bull, Macaristan güncellemesiyle ne kadar gelişecek?
Auto Motor und Sport'a göre Red Bull, Macaristan'a getireceği güncellemeler sayesinde yaklaşık 0.2 saniye daha hızlanacak.
Red Bull bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm yarışları kazandı ve bunu büyük oranda güncelleme getirmeden yaptı.
Araçta sadece küçük değişiklikler yapan Red Bull, güncelleme paketini sezonun ilerleyen kısmı için düşünmüştü. Bu kapsamda takım, Macaristan'a önemli sayılabilecek bir güncellemeyle gelecek.
Max Verstappen güncelleme planını Silverstone'da doğrulamış ve aracın geliştirilmesi gereken pek çok nokta olduğundan bahsetmişti.
Auto Motor und Sport'a göre güncellemeler sonrası aracın sidepod tasarımında değişiklik olacak.
İddiaya göre yeni güncellemenin etkisi 0.2 saniye olacak ve sadece aracı hızlandırmakla kalmayıp, görünüş olarak değişmesini sağlayacak.
Red Bull yaz tatilinden sonra aracın gelişimini durdurmak yerine, yeni parçalar getirmeyi sürdürecek fakat bunlar çok büyük değişiklikler olmayacak.
Avusturyalı ekip, bu yıl en az rüzgar tüneli kullanım süresine sahip takımdı. Buna rağmen iki şampiyonada birden rahat şekilde liderler.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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