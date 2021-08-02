Red Bull, Macaristan Grand Prix'sinde yılın en hızlı pit stopunu yaptı

Macaristan Grand Prix'sinin en hızlı pit stopunu Red Bull yaptı.

Takım, Max Verstappen'in lastiklerini 1.88 saniyede değiştirdi ve bu yılın en hızlı pit stopuna imza atmış oldu. Avusturyalı ekip ayrıca diğer pit stopta 1.96 saniyelik bir pit stop yaparak ikinci en hızlı pit stopa da imza atmış oldu.

Takımlar yarış içerisinde toplamda 37 pit stop yaptılar.

Macaristan'daki pit stoplar ve süreleri: