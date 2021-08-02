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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Red Bull, Macaristan Grand Prix'sinde yılın en hızlı pit stopunu yaptı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull, Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta yılın en hızlı pit stopuna imza attı.

Red Bull, Macaristan Grand Prix'sinde yılın en hızlı pit stopunu yaptı

Macaristan Grand Prix'sinin en hızlı pit stopunu Red Bull yaptı.

Takım, Max Verstappen'in lastiklerini 1.88  saniyede değiştirdi ve bu yılın en hızlı pit stopuna imza atmış oldu. Avusturyalı ekip ayrıca diğer pit stopta 1.96 saniyelik bir pit stop yaparak ikinci en hızlı pit stopa da imza atmış oldu.

Takımlar yarış içerisinde toplamda 37 pit stop yaptılar.

Macaristan'daki pit stoplar ve süreleri:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Red Bull M. Verstappen 1.88 40 25
2. Red Bull M. Verstappen 1.96 20  
3. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.18 53 18
4. Alpine E. Ocon 2.19 3 15
5. Mercedes L. Hamilton 2.23 4 12
6. AlphaTauri P. Gasly 2.34 68 10
7. McLaren'ın D. Ricciardo 2.36 20 8
8. Mercedes L. Hamilton 2.37 19  
9. Alpine E. Ocon 2.37 37  
10. Aston Martin S. Vettel 2.40 3 6
11. AlphaTauri P. Gasly 2.43 30  
12. Mercedes L. Hamilton 2.49 47  
13. Alpine F. Alonso 2.52 39 4
14. Red Bull M. Verstappen 2.52 1  
15. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.58 3 2
16. McLaren D. Ricciardo 2.59 3  
17. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.63 3  
18. Red Bull M. Verstappen 2.66 3  
19. Williams G. Russell 2.69 3 1
20. AlphaTauri P. Gasly 2.69 3  
21. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.69 22  
22. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.72 33  
23. Ferrari C. Sainz 2.76 32  
24. Williams N. Latifi 2.92 3  
25. Alpine F. Alonso 3.03 3  
26. Williams G. Russell 3.08 21  
27. Haas M. Schumacher 3.31 34  
28. Aston Martin S. Vettel 3.35 36  
29. Haas N. Mazepin 3.56 1  
30. Ferrari C. Sainz 3.80 3  
31. Williams N. Latifi 3.92 23  
32. Haas M. Schumacher 4.40 3  
33. Alfa Romeo A. Giovinazzi 5.07 1  
34. Alfa Romeo A. Giovinazzi 8.62 3  
35. Alfa Romeo A. Giovinazzi 9.79 11  
36. McLaren L. Norris 16.00 1  
37. Alfa Romeo K. Raikkonen 17.34 15  

Pit stop şampiyonasında Red Bull 298 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 140 puanla ikinci ve Williams 134 puanla üçüncü sırada.

Haas bu yıl henüz puan alamadı.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 298
2. Mercedes 140
3. Williams 134
4. Alfa Romeo 121
5. Aston Martin 121
6. Alpine 91
7. Ferrari 90
8. AlphaTauri 62
9. McLaren 54
10. Haas 0

Sezonun en hızlı pit stopu, 1.88 saniye ile Red Bull'a ait.

Macaristan'daki pit stopların ardından yılın en hızlı 10 pit stopundan 8'i artık Red Bull'a ait.

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull Verstappen Macaristan 1.88
2. Red Bull Verstappen Bahreyn 1,93
3. Red Bull Verstappen Macaristan 1.96
4. Red Bull Verstappen Bakü 1.98
5. Red Bull Verstappen Portekiz 1.98
6. Red Bull Perez Bahreyn 2.00
7. Red Bull Verstappen Monako 2.02
8. Red Bull Perez Fransa 2.04
9. Aston Martin Stroll Portekiz 2.08
10. Red Bull Verstappen Steiermark 2.09
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