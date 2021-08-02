Red Bull, Macaristan Grand Prix'sinde yılın en hızlı pit stopunu yaptı
Red Bull, Macaristan'da gerçekleştirilen yarışta yılın en hızlı pit stopuna imza attı.
Macaristan Grand Prix'sinin en hızlı pit stopunu Red Bull yaptı.
Takım, Max Verstappen'in lastiklerini 1.88 saniyede değiştirdi ve bu yılın en hızlı pit stopuna imza atmış oldu. Avusturyalı ekip ayrıca diğer pit stopta 1.96 saniyelik bir pit stop yaparak ikinci en hızlı pit stopa da imza atmış oldu.
Takımlar yarış içerisinde toplamda 37 pit stop yaptılar.
Macaristan'daki pit stoplar ve süreleri:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|1.88
|40
|25
|2. Red Bull
|M. Verstappen
|1.96
|20
|3. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|2.18
|53
|18
|4. Alpine
|E. Ocon
|2.19
|3
|15
|5. Mercedes
|L. Hamilton
|2.23
|4
|12
|6. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.34
|68
|10
|7. McLaren'ın
|D. Ricciardo
|2.36
|20
|8
|8. Mercedes
|L. Hamilton
|2.37
|19
|9. Alpine
|E. Ocon
|2.37
|37
|10. Aston Martin
|S. Vettel
|2.40
|3
|6
|11. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.43
|30
|12. Mercedes
|L. Hamilton
|2.49
|47
|13. Alpine
|F. Alonso
|2.52
|39
|4
|14. Red Bull
|M. Verstappen
|2.52
|1
|15. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.58
|3
|2
|16. McLaren
|D. Ricciardo
|2.59
|3
|17. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|2.63
|3
|18. Red Bull
|M. Verstappen
|2.66
|3
|19. Williams
|G. Russell
|2.69
|3
|1
|20. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.69
|3
|21. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.69
|22
|22. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|2.72
|33
|23. Ferrari
|C. Sainz
|2.76
|32
|24. Williams
|N. Latifi
|2.92
|3
|25. Alpine
|F. Alonso
|3.03
|3
|26. Williams
|G. Russell
|3.08
|21
|27. Haas
|M. Schumacher
|3.31
|34
|28. Aston Martin
|S. Vettel
|3.35
|36
|29. Haas
|N. Mazepin
|3.56
|1
|30. Ferrari
|C. Sainz
|3.80
|3
|31. Williams
|N. Latifi
|3.92
|23
|32. Haas
|M. Schumacher
|4.40
|3
|33. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|5.07
|1
|34. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|8.62
|3
|35. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|9.79
|11
|36. McLaren
|L. Norris
|16.00
|1
|37. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|17.34
|15
Pit stop şampiyonasında Red Bull 298 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 140 puanla ikinci ve Williams 134 puanla üçüncü sırada.
Haas bu yıl henüz puan alamadı.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|298
|2. Mercedes
|140
|3. Williams
|134
|4. Alfa Romeo
|121
|5. Aston Martin
|121
|6. Alpine
|91
|7. Ferrari
|90
|8. AlphaTauri
|62
|9. McLaren
|54
|10. Haas
|0
Sezonun en hızlı pit stopu, 1.88 saniye ile Red Bull'a ait.
Macaristan'daki pit stopların ardından yılın en hızlı 10 pit stopundan 8'i artık Red Bull'a ait.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|Verstappen
|Macaristan
|1.88
|2. Red Bull
|Verstappen
|Bahreyn
|1,93
|3. Red Bull
|Verstappen
|Macaristan
|1.96
|4. Red Bull
|Verstappen
|Bakü
|1.98
|5. Red Bull
|Verstappen
|Portekiz
|1.98
|6. Red Bull
|Perez
|Bahreyn
|2.00
|7. Red Bull
|Verstappen
|Monako
|2.02
|8. Red Bull
|Perez
|Fransa
|2.04
|9. Aston Martin
|Stroll
|Portekiz
|2.08
|10. Red Bull
|Verstappen
|Steiermark
|2.09
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