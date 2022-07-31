Red Bull, Macaristan GP'ye sert lastiklerle başlamayı planlamış!

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Max Verstappen, sıralama turlarındaki motor sorununun adından pazar günkü yarışa 10. sıradan başlarken,, simülasyon verileri, iyi bir sonuç almak için en iyi stratejinin yarışa sert hamurla başlamak olduğunu gösteriyordu.

Ancak her iki sürücünün de gride giderken yumuşak lastiği doğru aralığa getirmekte yaşadığı zorluk, Red Bull'un fikrini değiştirmesine neden oldu.

Başta Ferrari pilotu Charles Leclerc'in yaşadığı zorluklar düşünüldüğünde Red Bull'un doğru kararı verdiği kısa sürede anlaşıldı.

Verstappen, "Stratejimiz gride gelirken attığımız turun ardından rayından çıktı."

"Onu değiştirmek ve yeni bir strateji yapmak zorunda kaldık. Fakat bunun takım için çok zor olduğunu sanmıyorum çünkü çok esnekler ve ne yaptıklarını biliyorlar." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, the remainder of the field on the opening lap Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, gride gelirken yaşadıkları sorunlar göz önüne alındığında sert lastiğe bağlı kalmanın hiçbir yolu olmadığını söyledi.

"Yarışa sert lastikle başlayacaktık çünkü sayılara baktığımızda, bunun bize en iyi yarışı sunacağı ortadaydı."

"Ancak sürücülerimiz gride gelirken yumuşak lastikleri doğru sıcaklığa getirmekte zorlanıyorlardı. Hal böyleyken yarışa sert lastikle başlamak gülünç olacaktı, özellikle de hava kapalıyken bunu yapamazdık."

"Griddeki her iki sürücüyü de yumuşak lastiğe geçirdik, bu da bizi çift pit stop stratejisine itti. Yine de bugün işi doğru şekilde yapmayı başardık ve her şey güzel sonuçlandı."

Verstappen, gride gelirken attığı turda sert lastiği kullanmanın imkansız olduğunun çok net gördüğünü ekledi.

"Yumuşak lastiklerle gride geldim ve o turda bile yol tutuş yakalamakta zorlanıyordum. Bu yüzden 'sert lastikle başlamamızın imkanı yok' dedim."

"Aynı zamanda takımın da hakkını vermeliyiz çünkü stratejiyi sert hamura göre planlamıştık ve sonra aniden 'hadi yumuşak lastiği deneyelim' dedik çünkü rahattık."

"Yaptığımız işten çok mutluyum çünkü sert lastik gerçekten çok zorlayıcıydı. Charles'a baktığınızda çok fazla kaydığını görebiliyordunuz."