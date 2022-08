Red Bull, Macaristan GP'ye sert lastiklerle başlamayı planlamış!

Max Verstappen, sıralama turlarındaki motor sorununun adından pazar günkü yarışa 10. sıradan başlarken,, simülasyon verileri, iyi bir sonuç almak için en iyi stratejinin yarışa sert hamurla başlamak olduğunu gösteriyordu.

Ancak her iki sürücünün de gride giderken yumuşak lastiği doğru aralığa getirmekte yaşadığı zorluk, Red Bull'un fikrini değiştirmesine neden oldu.

Başta Ferrari pilotu Charles Leclerc'in yaşadığı zorluklar düşünüldüğünde Red Bull'un doğru kararı verdiği kısa sürede anlaşıldı.

Verstappen, "Stratejimiz gride gelirken attığımız turun ardından rayından çıktı."

"Onu değiştirmek ve yeni bir strateji yapmak zorunda kaldık. Fakat bunun takım için çok zor olduğunu sanmıyorum çünkü çok esnekler ve ne yaptıklarını biliyorlar." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Mick Schumacher, Haas VF-22, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, the remainder of the field on the opening lap

