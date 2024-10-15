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Formula 1 Amerika GP

Red Bull, Lawson'ın grid cezası alacağını doğruladı

Red Bull, Liam Lawson’ın Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix’sinde motor değişimi nedeniyle grid cezası alacağını doğruladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Red Bull takım patronu Christian Horner, Liam Lawson’ın COTA'da sıra grid cezası alacağını doğruladı.

Lawson, sezonun geri kalanında Daniel Ricciardo’nun yerine geçecek ve bu hafta sonu Austin’de yapılacak yarışta, motor parçalarının değişiminden kaynaklanan bir ceza ile karşı karşıya kalacak.

Horner, Lawson’ın bu durumunu 'yumuşak bir geri dönüş' olarak nitelendirdi ve genç pilotun takım arkadaşı Yuki Tsunoda’ya karşı nasıl performans göstereceğini merakla beklediğini belirtti.

F1 Nation podcast'ine konuşan Horner, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Zaten motor cezası alacak, bu yüzden onun için yumuşak bir iniş olacak. Ama tabii ki takım arkadaşına karşı değerlendirilecek."

"Geçen yıl ona karşı çok hızlıydı. Bence Yuki bu yıl bir vites daha yükseltti. Onun ne kadar çabuk uyum sağlayacağını ve nasıl performans göstereceğini görmek çok ilginç olacak.”

Horner ayrıca Lawson’ın geçen yılki performansına dikkat çekti: "Geçen yıl Liam hemen hızlıydı. Sert bir yarışçıydı ama oldukça uyumluydu da. Bu yıl Red Bull Racing aracıyla yaptığı testler de oldukça cesaret verici oldu." 

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