Red Bull, Lawson'ın grid cezası alacağını doğruladı
Red Bull, Liam Lawson’ın Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix’sinde motor değişimi nedeniyle grid cezası alacağını doğruladı.
Red Bull takım patronu Christian Horner, Liam Lawson’ın COTA'da sıra grid cezası alacağını doğruladı.
Lawson, sezonun geri kalanında Daniel Ricciardo’nun yerine geçecek ve bu hafta sonu Austin’de yapılacak yarışta, motor parçalarının değişiminden kaynaklanan bir ceza ile karşı karşıya kalacak.
Horner, Lawson’ın bu durumunu 'yumuşak bir geri dönüş' olarak nitelendirdi ve genç pilotun takım arkadaşı Yuki Tsunoda’ya karşı nasıl performans göstereceğini merakla beklediğini belirtti.
F1 Nation podcast'ine konuşan Horner, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Zaten motor cezası alacak, bu yüzden onun için yumuşak bir iniş olacak. Ama tabii ki takım arkadaşına karşı değerlendirilecek."
"Geçen yıl ona karşı çok hızlıydı. Bence Yuki bu yıl bir vites daha yükseltti. Onun ne kadar çabuk uyum sağlayacağını ve nasıl performans göstereceğini görmek çok ilginç olacak.”
Horner ayrıca Lawson’ın geçen yılki performansına dikkat çekti: "Geçen yıl Liam hemen hızlıydı. Sert bir yarışçıydı ama oldukça uyumluydu da. Bu yıl Red Bull Racing aracıyla yaptığı testler de oldukça cesaret verici oldu."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Lawson, Ricciardo’nun yerini alacağını geçen sezon öğrenmiş
Lawson, Pirelli'nin lastik testinde Ferrari pilotlarına karşı nasıl bir performans sergiledi?
Marko, 2025'te Perez'in yerine başkasını istiyor
Ricciardo'dan en hızlı tur esprisi: "3,5 milyon bonus verilecek"
Ricciardo: "Hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim"
Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı
Son Haberler
Amerika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
F1 Teknik: Fomula 1 araçlarının boyanma süreci
Vasseur: "Lewis bir makine, bir şirket gibi organize"
Wolff, Mercedes'in sezonu tamamlamak üzere belirlediği üç hedefi açıkladı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar