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Red Bull, Lawson'ı bünyesinde tutmak istiyor

Red Bull, Liam Lawson'ın gelecek sezon başka bir takımda yarışıp yarışmayacağını belirtmedi, ancak yedek pilot olsa bile yapacak işlerinin olduğunu söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri

Yaz arası bittikten sonraki ilk yarış olan Hollanda'da sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine geçerek kariyerine adım atan Lawson, ilk üç yarışı itibariyle göz doldurmuş vaziyette.

Henüz üçüncü yarışında Q3'e kalan ve yarışı dokuzuncu tamamlayan Lawson'un bu performansıyla 2024 koltuğunu garantilediği düşünülüyordu, ancak son haberlere göre AlphaTauri mevcut kadroyu koruyacak ve Daniel Ricciardo-Yuki Tsunoda ikilisiyle yola devam edecek gibi.

Lawson için asıl sıkıntı gridde başka boş koltuk olmaması, yalnızca Logan Sargeant'ın olası ayrılığı durumunda Williams koltuğu boşa çıkacak.

Dolayısıyla kendisi için en olası seçenek Red Bull yedek pilotluğu, Christian Horner da bu duruma vurgu yapıyor.

Horner, "O Red Bull ailesinin bir parçası."

"Sanırım sadece bir koltuk boşta kaldı ve geçmişte pilotları kiralık verdiğimiz olmuştu, örnek vermek gerekirse Carlos Sainz'ı Renault'a göndermiştik."

"Ancak gelecek yıl yarışmasa dahi yapacak bir sürü işi olacak."

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Japanese GP

"Bence kendisi olağanüstü bir iş çıkarmakta,. Zandvoort'ta yağmura yakalandı: bu onun için biraz sıkıntılıydı. Ama orada iyi iş çıkardığını düşünüyorum."

"Bir hafta sonra Monza'da bir puanı kaçırdığı için şanssızdı. Sonrasında ise Singapur'da ilk kez piste çıktı ve puan aldı."

"O cesur bir yarışçı. Bunu biliyoruz.

"Pilotlar yeteneklerini gösterme şansı bulurlar, ancak kendisi bu konuda muazzam bir iş çıkardı ve kesinlikle kendini radara soktu, onunla ilgili hislerimizi pekiştirdi.""

"Ne yazık ki üç pilota karşı iki koltuğumuz var. Açıkçası bu bir AlphaTauri sorunu, ancak üç harika pilota sahip olmak sahip olması güzel bir sıkıntı." 

"Lawson bir aşamada F1 pilotu olacak, zaten şu anda da öyle."

"Bunun için biraz beklemesi gerekse de gerekmese de, bence gelecek için büyük bir yetenek olduğunu gösteriyor." dedi.

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