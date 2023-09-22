Red Bull, Lawson'ı bünyesinde tutmak istiyor
Red Bull, Liam Lawson'ın gelecek sezon başka bir takımda yarışıp yarışmayacağını belirtmedi, ancak yedek pilot olsa bile yapacak işlerinin olduğunu söyledi.
Yaz arası bittikten sonraki ilk yarış olan Hollanda'da sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerine geçerek kariyerine adım atan Lawson, ilk üç yarışı itibariyle göz doldurmuş vaziyette.
Henüz üçüncü yarışında Q3'e kalan ve yarışı dokuzuncu tamamlayan Lawson'un bu performansıyla 2024 koltuğunu garantilediği düşünülüyordu, ancak son haberlere göre AlphaTauri mevcut kadroyu koruyacak ve Daniel Ricciardo-Yuki Tsunoda ikilisiyle yola devam edecek gibi.
Lawson için asıl sıkıntı gridde başka boş koltuk olmaması, yalnızca Logan Sargeant'ın olası ayrılığı durumunda Williams koltuğu boşa çıkacak.
Dolayısıyla kendisi için en olası seçenek Red Bull yedek pilotluğu, Christian Horner da bu duruma vurgu yapıyor.
Horner, "O Red Bull ailesinin bir parçası."
"Sanırım sadece bir koltuk boşta kaldı ve geçmişte pilotları kiralık verdiğimiz olmuştu, örnek vermek gerekirse Carlos Sainz'ı Renault'a göndermiştik."
"Ancak gelecek yıl yarışmasa dahi yapacak bir sürü işi olacak."
Japanese GP
"Bence kendisi olağanüstü bir iş çıkarmakta,. Zandvoort'ta yağmura yakalandı: bu onun için biraz sıkıntılıydı. Ama orada iyi iş çıkardığını düşünüyorum."
"Bir hafta sonra Monza'da bir puanı kaçırdığı için şanssızdı. Sonrasında ise Singapur'da ilk kez piste çıktı ve puan aldı."
"O cesur bir yarışçı. Bunu biliyoruz.
"Pilotlar yeteneklerini gösterme şansı bulurlar, ancak kendisi bu konuda muazzam bir iş çıkardı ve kesinlikle kendini radara soktu, onunla ilgili hislerimizi pekiştirdi.""
"Ne yazık ki üç pilota karşı iki koltuğumuz var. Açıkçası bu bir AlphaTauri sorunu, ancak üç harika pilota sahip olmak sahip olması güzel bir sıkıntı."
"Lawson bir aşamada F1 pilotu olacak, zaten şu anda da öyle."
"Bunun için biraz beklemesi gerekse de gerekmese de, bence gelecek için büyük bir yetenek olduğunu gösteriyor." dedi.
Perez: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek istiyorum"
Perez: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek istiyorum" Perez: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek istiyorum"
Perez: "Singapur'daki düşüşü hâla tam olarak açıklayamıyoruz"
Perez: "Singapur'daki düşüşü hâla tam olarak açıklayamıyoruz" Perez: "Singapur'daki düşüşü hâla tam olarak açıklayamıyoruz"
Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"
Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış" Vettel: "Verstappen'in F1 2023'teki parlaklığını görmezden gelmek yanlış"
Son Haberler
Verstappen: "Burada güçlü olacağımızı biliyordum"
Verstappen: "Burada güçlü olacağımızı biliyordum" Verstappen: "Burada güçlü olacağımızı biliyordum"
MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!
MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6! MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!
Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak!
Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak! Hindistan sprint yarışı ve ana yarış sıcaklık nedeniyle kısaltılacak!
2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3!
2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3! 2023 Japonya GP: Verstappen büyük farkla pole'de, McLaren 2-3!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar