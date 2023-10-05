Red Bull: "Lawson 2025'te F1 koltuğuna oturacak"

Liam Lawson, Hollanda GP'de sakatlanan Daniel Ricciardo'nun yerini alarak Formula 1'e girdi ve şimdiye kadarki performansı beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Singapur'da ilk puanlarını alan Lawson, bu hafta sonu Katar GP'de de yine direksiyona geçen isim olacak. Bu, muhtemelen kısa vadede F1'deki son yarışı olacak.

Katar'daki Grand Prix hafta sonu öncesinde konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko haber dergisi Kleine Zeitung'a Lawson'la alakalı demeçler verdi.

Marko, Lawson'ın performansını övdü ve genç sürücünün 2025 yılında tam zamanlı bir F1 pilotu olabileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Yeni Zelanadalı pilotun performansı sorulduğunda Marko, "Lawson kesinlikle yarış kazanabilecek potansiyelde."

"Şimdiye kadar çok iyi performans gösterdi ve bunu zor koşullar altında yaptı."

"O kaya kadar sert bir pilot ve şimdiye kadar mücadele içerisinde gördüğüm en güçlü sürücülerden biri."

"Yedek sürücü rolünden ötürü, gelecek yıl bir başka görevle daha karşı karşıya kalacak. Fakat en geç 2025'e kadar zaten bir Formula 1 aracında olacak." dedi.

Lawson'ın 2025 yılında hangi takımla gridde yer alacağı hâlâ bir soru işaret.