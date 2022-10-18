Red Bull: "Lauda'nın Verstappen'i Mercedes'e çağırma riski vardı"

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Red Bull'un gözü 2014'te Hollandalı pilot Verstappen'deydi. Verstappen tek koltuklu yarıştaki ilk sezonunda ne kadar hızlı olduğunu gösteriyordu.

Van Amersfoort Racing'de yarışan Verstappen, farklı koşullara rağmen Belçika pistinde üç zafer elde etti.

Marko, Auto Motor und Sport'a, "Koşullar hem ıslak hem de kuruydu."

"Verstappen diğerlerinden iki saniye daha hızlıydı. Diğerlerinin fren yaptığı yerde, o vitesi yükseltti." dedi.

Red Bull gibi eski F1 pilotu Gerhard Berger'in yöneltmesiyle, Lauda ve Mercedes de dikkatini Verstappen'e verdi.

Altı hafta sonra Red Bull, Verstappen'e bir teklif yönlendirdi.

Marko, "Verstappen ile konuştuk ama sonra Gerhard Berger, Mercedes ve Lauda'nın dikkatini Verstappen'in üzerine çekti."

"Daha sonra ona doğrudan Spielberg'deki yarış hafta sonunda bir teklifte bulunduk ve hızlı bir karar vermesi gerektiğini söyledik." dedi.

Verstappen, Japonya Grand Prix'si için cuma günkü antrenmanda Toro Rosso ile piste çıktı, 2015 Avustralya GP gridinde ise sadece 17 yıl ve 166 günlükken yarışa başlayan en genç pilot oldu.

On dört ay sonra, Daniil Kvyat'ın yerine Red Bull'a terfi etti ve İspanya Grand Prix'sinde Red Bull'daki ilk yarışını kazandı.

18 yıl ve 228 gün ile F1'in en genç yarış galibi oldu ve bu, hâlâ sahip olduğu rekorlardan sadece bir tanesi.

Kvyat'ın yerine Verstappen'in geçmesi kararı hakkında Marko, "Kvyat, 2015'te Red Bull'daki ilk yılında Ricciardo'dan daha hızlıydı."

"İkinci sezon, testin ilk gününden itibaren sürekli, frenlerde bir sorun olduğunu söyledi."

"Önce hızı düştü, sonra kazalar yaptı ve nihayetinde takım olarak bu konuda bir şeyler yapmamız gerekti." dedi.

Aynı zamanda Red Bull, Verstappen ile takım arkadaşı Carlos Sainz ve babaları arasında giderek artan rekabet nedeniyle Toro Rosso'da sorunlar yaşıyordu.

Marko, "Verstappen ve Sainz, sağlıklı bir ilişkiye sahip değildi."

"Öte yandan bir tarafta Carlos Sainz Senior, diğer tarafta ise Jos Verstappen vardı. Max'in Red Bull'a geçmesiyle bu sorunlar çözülmüş oldu."

"Carlos Sainz Senior bu karara çok gücendi. Ancak bazen bu tarz kararlar almamız gerekiyor." dedi.