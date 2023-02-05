Red Bull, lansmanda sahte bir araç kullanmamış olabilir mi?

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Sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki farkın ortadan kalktığı, somut olanla sanal olanın neredeyse ayırt edilemez hale geldiği bu çağda, Red Bull'un yeni RB19'u New York'ta geçen yılın aracı RB18'i sergileyerek resmen tanıtması şaşırtıcı değil.

Milton Keynes ekibi geçen yıl da benzer bir taktik kullanmış ve lansman çalışmalarında, dış görünüm dışında gerçek RB18'in son versiyonuyla uzaktan yakından alakası olmayan bir gösteri aracı kullanmıştı.

Ancak bunu söylemek ciddi bir paradoksa yol açsa da, tanıtılan araç düşünüldüğü kadar sahte değildi.

New York'taki lansmandan önce ortaya çıkan söylentilere dayanarak, gerçek RB19'un geçen yılki araçla ciddi benzerlikler taşıyacağı tahmin ediliyor; öyle ki, iki araç arasındaki farklar, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde dahi minimum düzeyde görünecek.

Fakat gerçek şu ki, direksiyon simidi, direksiyon kolonu, jantlar ve diğer birkaç küçük unsur dışında, RB19'un RB18 ile başka hiçbir ortak noktası olmayacak.

RB19

Mükemmel benzerlik, tesadüfi olmasına rağmen, yani 2022'de vurgulanan mükemmel aerodinamik performans nedeniyle tasarım ve paketlemenin hassas teknik gereklilikleri nedeniyle, Adrian Newey tarafından tercih edilen çok özel bir stratejinin izlenmesine de izin veriyor: rakiplere herhangi bir ipucu vermemek ve önemli güncellemelerin yapıldığı alanların belirlenmesini zorlaştırmak.

2022 sezonunda yer etkisi konseptinin yeniden benimsenmesi sayesinde güncellemeleri gizlemek daha da mümkün hale geldi. Araçta en büyük sırların saklı olduğu kısım taban ve otomobilin aerodinamik performansının %70'inden fazlası tabandan elde ediliyor.

Takım patronu Christian Horner'ın New York'ta çekingen bir şekilde ima ettiği Pirelli lastiklerinin yeni yapısını hesaba katmak zorunda kalacak olan süspansiyon sistemleri de aynı derecede önemlidir.

Aynı şekilde Verstappen de çekingen bir şekilde "Araçta açıklayamayacağım birkaç yeni şey var" demekle yetindi ama farkında olmadan istediğinden daha samimi davrandı çünkü gerçek sırlar RB19'un altında ve içinde gizli; daha önce görülmemiş derecede hafif bir şasi ve yeniden düşünülmüş bir mekanik paketleme.

Sadece bu parçaların hiçbiri henüz görünür değil.