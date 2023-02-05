Red Bull, lansmanda sahte bir araç kullanmamış olabilir mi?
Red Bull, iki gün önceki lansmanda geçen yılın aracını farklı bir renk düzeniyle göstermekle suçlandı; ancak RacingNews365'ten Paolo Filisetti'ye göre durum çok daha farklı.
Sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki farkın ortadan kalktığı, somut olanla sanal olanın neredeyse ayırt edilemez hale geldiği bu çağda, Red Bull'un yeni RB19'u New York'ta geçen yılın aracı RB18'i sergileyerek resmen tanıtması şaşırtıcı değil.
Milton Keynes ekibi geçen yıl da benzer bir taktik kullanmış ve lansman çalışmalarında, dış görünüm dışında gerçek RB18'in son versiyonuyla uzaktan yakından alakası olmayan bir gösteri aracı kullanmıştı.
Ancak bunu söylemek ciddi bir paradoksa yol açsa da, tanıtılan araç düşünüldüğü kadar sahte değildi.
New York'taki lansmandan önce ortaya çıkan söylentilere dayanarak, gerçek RB19'un geçen yılki araçla ciddi benzerlikler taşıyacağı tahmin ediliyor; öyle ki, iki araç arasındaki farklar, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde dahi minimum düzeyde görünecek.
Fakat gerçek şu ki, direksiyon simidi, direksiyon kolonu, jantlar ve diğer birkaç küçük unsur dışında, RB19'un RB18 ile başka hiçbir ortak noktası olmayacak.
RB19
Mükemmel benzerlik, tesadüfi olmasına rağmen, yani 2022'de vurgulanan mükemmel aerodinamik performans nedeniyle tasarım ve paketlemenin hassas teknik gereklilikleri nedeniyle, Adrian Newey tarafından tercih edilen çok özel bir stratejinin izlenmesine de izin veriyor: rakiplere herhangi bir ipucu vermemek ve önemli güncellemelerin yapıldığı alanların belirlenmesini zorlaştırmak.
2022 sezonunda yer etkisi konseptinin yeniden benimsenmesi sayesinde güncellemeleri gizlemek daha da mümkün hale geldi. Araçta en büyük sırların saklı olduğu kısım taban ve otomobilin aerodinamik performansının %70'inden fazlası tabandan elde ediliyor.
Takım patronu Christian Horner'ın New York'ta çekingen bir şekilde ima ettiği Pirelli lastiklerinin yeni yapısını hesaba katmak zorunda kalacak olan süspansiyon sistemleri de aynı derecede önemlidir.
Aynı şekilde Verstappen de çekingen bir şekilde "Araçta açıklayamayacağım birkaç yeni şey var" demekle yetindi ama farkında olmadan istediğinden daha samimi davrandı çünkü gerçek sırlar RB19'un altında ve içinde gizli; daha önce görülmemiş derecede hafif bir şasi ve yeniden düşünülmüş bir mekanik paketleme.
Sadece bu parçaların hiçbiri henüz görünür değil.
Ferrari'nin 2023 takım kıyafetleri ortaya çıktı
F1'in 2026 için "fanlı araç" fikrini gözden geçirmesi, bize neyi gösteriyor?
Son Haberler
Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"
Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor" Mercedes: "Birilerinin ayrılığına karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor"
Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"
Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri" Quartararo: "Bastianini 2023 şampiyonluğu için favorilerden biri"
Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor
Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor Verstappen, 2023'te ana rakiplerinin Mercedes olmasını bekliyor
Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum"
Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum" Bagnaia: "Şampiyonluğumu Rossi'ye borçluyum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.