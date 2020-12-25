Red Bull, Kvyat defterini "tamamen" kapattı

Daniil Kvyat'ın inişler ve çıkışlarla dolu kariyeri, AlphaTauri'nin gelecek yıl için Yuki Tsunoda ile anlaşmasının ardından ikinci kez sona erdi.

Rus pilot, 2014'te Toro Rosso ile F1'de yarışma şansı bulmuştu ve 2015'te Sebastian Vettel'den boşalan Red Bull koltuğuna geçti.

Ancak "istikrarsız" performansı sonrası 2016'nın henüz üçüncü yarışının ardından Toro Rosso'ya geri gönderildi.

2017 ortasında Red Bull programından komple çıkarılan Kvyat, bir yıl Ferrari'nin simülatör pilotu oldu ve 2019'da Helmut Marko'nun isteğiyle Toro Rosso'ya geri döndü.

Sonuç olarak Kvyat, iki yıllık kontratının dolmasının ardından serbest bırakıldı.

Motorsport.com'a konuşan Helmut Marko, Kvyat hakkında şöyle konuştu: “Son iki veya üç yarışta biraz hızlıydı. Ama bunun ötesinde her zaman açık şekilde Gasly'nin gerisindeydi."

"Onun deneyim ve tecrübesine sahip birisi için bu gerçekten çok azdı."

Rus pilotun tıpkı Alex Albon gibi takımın yedek, test veya gelişim pilotu olup olmayacağı merak ediliyordu.

Kvyat'ın Red Bull'da bir geleceği olup olmadığı sorusuna Marko, "Hayır. Bu konu bizim için kapandı." yanıtını verdi.