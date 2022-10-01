Red Bull, kendileri hakkında "karalayıcı" iddialarda bulunan rakipleri hakkında harekete geçiyor!

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Singapur GP öncesi, La Gazzetta dello Sport ve Auto Motor und Sport, Red Bull'un geçen yıl F1 bütçe sınırı kurallarını ihlal ettiğini iddia ettiler.

Mercedes ve Ferrari, bunun üzerine iki takımın geçen yılki 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aştığını ve bunun padokta herkes tarafından bilindiğini söylediler.

İddialar ilginç şekilde çarşamba günü duyurulacak olan resmi rapordan bir hafta önce ortaya çıktı. FIA, çarşamba günü itibariyle geçen yıl 145 milyon dolarlık sınırı aşmayan takımlara sertifika verecek ve eğer varsa, sınırı aşan takımlara da ceza uygulayacak.

Mercedes takım patronu Toto Wolff ve Ferrari yarış direktörü Laurent Mekies, bütçe sınırını aşan takımlara sert yaptırımlar uygulanmasını isterken, yapılan açıklamalar Milton Keynes merkezli ekibin hoşuna gitmedi.

Cumartesi sabahı Singapur'da konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, kendilerine karşı yapılan açıklamaları hoş karşılamadığını ve hem Mercedes hem de Ferrari'nin geri adım atmaması halinde yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Horner, "Bu açıklamaları açık şekilde geri çekmedikleri takdirde konuyu son derece ciddiye alacağız ve elimizdeki seçeneklerin neler olduğuna bakacağız."

"Dünkü gibi takıma, markalara ve hatta Formula 1'e karşı tamamen karalayıcı yorumlar yapmak kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Horner, Red Bull'un bile konuyla alakalı hiçbir bilgisi yokken, rakiplerinin olası kural ihlalleri hakkında nereden bilgi edindiğini anlamadığını söylüyor.

Horner, "Bu takım ve FIA arasında geçen özel bir süreç. Peki nasıl oluyor da herhangi bir takım bizim başvurumuzun detaylarını bilebiliyor?"

"Herhangi bir takım, başka bir takımın ihlalde bulunup bulunmadığını nasıl bilebilir?"

"Biz bile ihlalde bulunup bulunmadığımızı bilmiyoruz. Önümüzdeki hafta, süreç tamamlanana kadar da neler olacağını bilemeyeceğiz." dedi.

Horner rakiplerinin, Max Verstappen'in ikinci dünya şampiyonluğunu elde edebileceği hafta sonunda Red Bull'a çamur atmak için bütçe sınırı konusunu kullandığını da ekliyor.

"Hata yapan insanlar, başkalarını hata yapmakla suçlamaya başlamamalı. Yapılan açıklamalara anlam veremiyoruz ve son derece ciddiye alıyoruz."

"Max dünya şampiyonluğunu kazanmak için ilk şansını yakaladı ve biz burada Max'in olağanüstü performansından ziyade bütçe sınırından bahsediyoruz. Bu tesadüf mü?"

"Belki de bu yıl pist üstündeki performans eksikliğini gölgelemek için uyguladıkları bir taktiktir. Ve insanlar geçen yıla, bu yıla ve hatta gelecek yıla atıfta bulunurken, biz de bu konuyu son derece ciddiye alacağız."

"Bu FIA'nın ilgilenmesi gereken bir konu fakat aynı zamanda Red Bull olarak bizim de, yapılan tüm yorumlarla ilgili duruşumuzu göstermemiz gereken bir konu."

Horner, soruşturma süreci devam etse de Red Bull'un 145 milyon dolarlık sınırın altında kaldığında emin.

"Mart ayında bir sunum yaptık ve sınırın altında olduğumuzu gösteren bu sunumun yüzde 100 arkasındayız. "

"Bu beyanın elbette denetçiler tarafından imzalanması gerekiyor ve sonra da FIA süreci gerçekleşiyor."

"Bu, soruların sorulduğu, yorumların yapıldığı ve her şeyin tartışıldığı bir denetim gibi. Bu süreç FIA ile devam ediyor ve bu noktada FIA'nın süreci henüz tamamlamadığı açık. Sanırım dün akşam yaptıkları bir açıklamada bunu açıkça ifade ettiler."

"Çok yakında sonuçlanacağını umduğumuz bu soruşturmanın nihai sonucunu ilgiyle bekliyoruz. Fakat sınırın içerisinde kaldığımıza inanıyoruz."