Red Bull, kendi motoru ile birlikte zirveyi hedefliyor!
Red Bull, kendi güç ünitesi ile birlikte Formula 1'de daha büyük başarıları hedefliyor.
Red Bull Racing RB19 engine
Red Bull, Honda ile olan başarılı işbirliğine rağmen, takımın tam bağımsızlıkla daha yüksek hedeflere ulaşabileceğine inanıyor.
Milton Keynes merkezli takım, 2026'da yürürlüğe girecek olan yeni güç ünitesi regülasyonları ile birlikte, kendi motorlarını geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu süreçte Honda ile kazandıkları başarıları unutmayan Red Bull, gelecekte daha da güçlü olmayı planlıyor.
Red Bull Baş Mühendisi Paul Monaghan, takımın yeni dönemdeki hedefleri ile ilgili şunları söyledi: "Honda'nın bizimle yaptıkları her şey için minnettarız."
Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
"Ancak artık tüm departmanlar tek bir çatı altındayız."
"Eğer 2026'da güçlü olmak istiyorsak, bu projeyi doğru şekilde çalıştırmamız gerekiyor."
"Evet zorluklar var, ama en azından Honda ile elde ettiğimiz başarıdan daha iyisini yapma ihtimalimiz de var."
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