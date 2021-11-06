Red Bull, kazalar nedeniyle yedek parça sıkıntısı çekiyor

Red Bull, bu yıl Sergio Perez ve Max Verstappen'le bir dizi kaza veya olay yaşadığı için, genel anlamda yedek parçaya en çok ihtiyaç duyan takımlardan birisi oldu.

Gelecek yıl yeni araçlara geçileceği ve artık sporda bütçe sınırı olacağı için takımlar, yedek parça sayısında doğru dengeyi yakalamaya çalışıyorlar.

Dün gerçekleştirilen Meksika GP antrenman seansında Sergio Perez, aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak arka kanadını kırdı. Bu olayda aracın tabanı da hasar gördü.

Perez sonrasında pite döndü ve aracın tabanını, arka kanadı ve o bölümdeki bazı parçalar değiştirildi. Tüm bunlar, arka arkaya üç yarış gerçekleşeceği göz önüne alındığında, Red Bull için büyük bir baş ağrısı olacak gibi görünüyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, ellerinde neredeyse hiç yedek parça kalmadığını belirtti.

Marko, kazanın ardından ORF'ye şöyle konuştu: "Maalesef aracın tabanı, kazada çok fazla hasar aldı."

"Arka kanat da tamamen kırıldı. Bu elbette bizim için bir handikap oldu çünkü arka arkaya üç yarışa katılacağız ve elimizde neredeyse hiç yedek parça kalmamış durumda."

Marko, pistin toz nedeniyle çok kaygan olduğunu ancak hafta sonu ilerledikçe durumun önemli oranda iyileşeceğini söyledi.

"Pistte çok fazla toz var çünkü burada neredeyse hiç yarış olmuyor. Bu, tur zamanı anlamında önemli bir gelişme olacağı anlamına geliyor.

"Ancak bunu hesaba kattık ve bu yüzden Cuma gününe sert lastiklerle başladık."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images