Red Bull, kaybedilen galibiyete rağmen Verstappen'in pitini savunuyor

Yarış bitimine iki tur kala lastiği patlayan Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın geriye düşmesiyle beraber Verstappen, ikinciliği elde etti.

Üçüncü sıradaki Charles Leclerc ile olan farkın, bir pit stop süresinden fazla olması sebebiyle Verstappen, son turda en hızlı tur zamanını yakalayıp 1 puan almak için pitlere girdi.

Böylece lider Lewis Hamilton, 30 saniyelik bir farkla birinciliği götürürken, son turun yarı noktasında sol ön lastiği patladı, ancak İngiliz pilot yarışı buna rağmen kazandı.

Hamilton'ın yarışı, Verstappen'in 5.8 saniye önünde kazanması sonrasında, Hollandalı pilotun yaptığı geç pit stop, kendisine yarış galibiyetine mal oldu - en azından durum öyle gözüküyordu.

Ancak Horner, Verstappen'in her iki Mercedes ile aynı kaderi yaşamama garantisinin olmadığını, ve yapılan pit stop sonrasında Verstappen'in kullandığı sert hamur lastiklerde "çok fazla yarık" olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Channel 4'a konuşan Horner şunları söyledi: "Valtteri'nin lastik patlatmasından dolayı endişelendik, çünkü Max da lastiklerde çok fazla titreşim olduğunu söylüyordu."

"Bu yüzden pit stop yapma kararı aldık ve araçtan çıkan lastikte çok fazla yarış bulunmaktaydı."

"Bu yüzden Verstappen'in yarışın sonuna gidebileceği garanti altında değildi."

"Bu yüzden her ne kadar sonra Lewis'in başına gelenler ile beraber bir şans kaçırmış olsak da, eğer pit stop yapmasaydık, o turu lastik patlatmadan bitirme garantimiz yoktu."

"Bu yüzden Bottas'tan elde ettiğimiz şanstan dolayı kendimizi şanslı saymalıyız, ancak biz de kendimizi biraz şanssız hissediyoruz."

"Lewis'in şansı an itibariyle kendi tarafında, galibiyeti kaçırmamız açısından. Ancak kendilerini tebrik ederiz. Bugün çok dominant bir araca sahiplerdi."

2013 Britanya GP, pek çok lastik sorunuyla öne çıkmıştı, Hamilton galibiyeti arka lastiğinin patlamasıyla kaybetmişti. Sorunun ana nedeni ise, lastiğin üretimindeki bir hata olarak tanımlanmıştı.

Pek çok sürücü, yarışı ilerleyen bölümünde sert hamur lastiklerinde ufalanma sorunuyla karşılaştılar, ki Horner'a göre bu durum lastiği "hassas" yapıyor.

"Lastiklerin ufalanmış olduğunu görebilirsiniz ve bence lastikler bu durum ile karşı karşıya kaldığı anda, pistte bulunan herhangi bir parça, lastiği kolayca patlayabilir."

"Bu yüzden ufalanma başladığı anda, çok zayıf kalıyorsunuz."

"Ve tabii ki de bugün birkaç olay yaşandı. Belki de bunların sebebi pistte birkaç parçanın olmasıydı ve sanırım üç veya dört araç yarışın sonunda lastik patlattı."

"Yani, en hızlı turu attık, ikinci olduk."

"Yarış galibiyetini kaçırmak kötü oldu. Ancak bu durum, yarış öncesinde bizi mutlu ederdi."