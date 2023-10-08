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Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

Red Bull, Max Verstappen'in Katar'daki şampiyonluğunun ardından Formula 1 kurallarını ihlal etme ihtimali bulunan "yapışkan" bir pit alanından kaçınmak için içecek püskürtme kutlamalarının yerini değiştirmeyi tercih etti.

Alex Kalinauckas
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Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Sergio Perez, Red Bull Racing, Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Adrian Newey, Baş Teknoloji Sorumlusu, Red Bull Racing, Red Bull Racing ekibi

Red Bull genellikle bir yarışı kazandığında, bu anı ölümsüzleştirmek için takım çalışanlarının birbirlerini Red Bull'un kendi adını taşıyan kafeinli ürünüyle ıslatmasıyla sonuçlanan tam bir takım fotoğrafıyla kutlama yapar.

Milton Keynes merkezli takım bu kutlama anlarını genellikle F1 pit alanında - ya pistin ana düzlüğü arka planda olacak şekilde ya da pit garajının hemen önünde - gerçekleştiriyor.

Verstappen'in Losail'deki sprint yarışında Oscar Piastri'nin arkasında ikinci olarak üçüncü dünya şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Red Bull, Katar pit kutusunun önünde sadece bir kutlama fotoğrafı çektirmeyi tercih etti.

Daha sonra en coşkulu kutlamalarını pit yolunun birkaç yüz metre gerisine - ve bu noktada araçların geçtiği asfalttan uzağa - taşıyarak Red Bull içeceğinin etrafa saçıldığı kareler çekmeyi tercih etti.

Bu çekim Losail padoğunun kenarındaki sıradan bir binanın önünde gerçekleşti. Yer değişikliği önemliydi çünkü Red Bull bunu yaparak kendi pit kutusunda asfaltın yol tutuş seviyesini değiştirme olasılığı nedeniyle bir FIA yaptırımı riskine girmemeyi garantiledi.

Kendi pit alanında yapışkan bir kalıntı bırakmak teorik olarak F1'in spor kurallarının 34.10. Maddesinin ihlali anlamına gelebilirdi. Bu maddede, "Kurutma veya süpürme ya da araçlar pit-stop pozisyonlarını terk ederken lastiği serme dışında, bir sorun açıkça tanımlanmadıkça ve güvenlik delegesi tarafından bir çözüm kabul edilmedikçe, yarışmacılar pit alanındaki yüzeyin tutuşunu artırmaya çalışamazlar." deniyor.

Kutlama sırasında sıvı püskürtmek pit kutusunun yol tutuş seviyesini değiştirmeye yönelik kasıtlı bir girişim olmasa da, Red Bull takımından bir yetkili Autosport'a yaptığı açıklamada, dökülen içeceklerin pit alanındaki yol tutuş seviyesini değiştirdiğinin düşünülmesi riskinden kaçınmak için kutlamaların yerini değiştirmeye karar verdiklerini doğruladı.

Max Verstappen, Christian Horner, Adrian Newey and the Red Bull Racing team celebrate after securing the 2023 drivers' world championship

Max Verstappen, Christian Horner, Adrian Newey ve Red Bull Racing ekibi 2023 sürücüler dünya şampiyonluğunu garantiledikten sonra kutlama yapıyor

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Cumartesi gecesi partisi

Red Bull'un hâlâ odaklanması gereken ana grand prix olmasına rağmen, takım patronu Christian Horner, ekibin son şampiyonluk başarısını partilemekte gecikmeyeceği konusunda ısrar etti.

Katar padoğunda konuşan Horner, tacı Cumartesi günü almanın garip olduğunu kabul etti ancak takımın zaferin tadını çıkarmakta gecikmeyeceğini söyledi.

Horner, "Bu bizim için bir ilk ve alışılmadık bir durum. Ama biliyor musunuz - bir dünya şampiyonluğuna ulaşmak en büyülü duygudur ve bir takım olarak o anı kutlamanız gereken bir şeydir. Temel olarak şu anda yapmalısınız."

"Bu gece takım olarak bir araya geleceğiz, birkaç Red Bull ve alkolsüz bira içeceğiz. Neyse ki yarın geç bir saatte başlayacağız."

"Geri döneceğiz ve Grand Prix'de her şeyi tekrar yapmaya çalışacağız, ancak Checo'nun aracını düzeltmek için yapmaları gereken epeyce iş var." dedi.

Verstappen ayrıca üçüncü şampiyonluğunu elde ettikten sonra işleri biraz ağırdan alacağını da itiraf etti.

Nasıl kutlama yapacağı sorulduğunda Verstappen, "Bu gece biraz fazla köpüklü su içeceğim ama yarın burada olacağım." şeklinde cevap verdi.

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Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

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