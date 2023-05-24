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Red Bull kararını verdi; AlphaTauri satılmayacak

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, haftalar süren değerlendirmelerin ardından Red Bull'un AlphaTauri bünyesinde kalacağını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Christian Nimmervoll
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Şubat ayının sonlarında Red Bull Racing'in AlphaTauri'yi satmak ya da en azından farklı bir yapılanmaya gitmek istediği yönünde iddialar vardı.

Bu iddialardan iki ay sonra, Franz Tost'un 2023 sonunda emekli olacağı ve yerine şu anda Ferrari'de sportif direktörlük yapan Laurent Mekies'in geçeceği açıklandı. FIA genel sekreteri Peter Bayer de Faenza ekibinin CEO'su olacak.

Red Bull danışmanı Helmut Marko Formel1.de'ye yaptığı açıklamada takımın hiçbir şekilde satılmayacağını doğruladı.

Marko, "Karar alındı; AlphaTauri tamamen Red Bull'a ait olmaya devam edecek."

"AlphaTauri tıpkı öncesinde olduğu gibi Junior ekibimiz olarak kalmaya devam edecek." dedi.

Red Bull'un patronu Oliver Mintzlaff, kuralların izin verdiği ölçüde iki takımın birlikte çalışmasını şart koşuyor. Bu da birçok personelin Britanya'ya taşınacağı, bazılarının İtalya'da kalacağı anlamına geliyor.

Marko, "Red Bull ile işbirliği doğal olarak daha da yakınlaşacak ve Bayer, AlphaTauri ile Red Bull arasındaki bağlantıyı sağlayacak. FIA'da edindiği bilgi birikimi çok önemli. Elbette bu Red Bull Racing'e de yansıyacak.

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Motorsport Images

"Bütçe sınırı ve sinerji açısından Red Bull Racing ile işbirliği daha yakın olacak." dedi.

AlphaTauri patronu Franz Tost'a göre AlphaTauri'nin durumu değerlendirilirken çeşitli seçenekler göz önünde bulunduruldu.

Tost, "Takımın Faenza'da kalacağı benim için her zaman açıktı. Burada tüm altyapıya sahibiz. AlphaTauri'nin İngiltere'de çok sayıda çalışanı var. Tüm aerodinami ekibi orada."

"Herhangi bir nedenle İtalya'ya gidemiyorlarsa, İngiltere'deki merkezden çalışabilirler. Bu da gelecekte takıma yardımcı olacak."

"Deneyimli mühendisleri İtalya'ya getirmek her zaman zor olmuştur. Genellikle bu insanlar 35 veya 40 yaşlarında, aileleri ve dolayısıyla çocukları var."

"İtalya'ya gitmek istememelerinin nedeni de bu oluyor." dedi.

Eğer maliyetler düşer ve sportif performans artarsa, AlphaTauri önümüzdeki yıllarda Red Bull'a para bile kazandırabilir.

Takımın isim değiştirip değiştirmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Tost, "Buna henüz karar verilmedi. Gelecekte takımın adının ne olacağı Red Bull'a bağlı." dedi.

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