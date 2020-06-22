Red Bull karar değiştirdi, bu hafta RB16 ile çekim günü yapacak

Honda mühendisleri, Japonya'da geçirdikleri üç ayın ardından Milton Keynes'teki fabrikaya geri döndüler. Japon mühendisler, karantina yürürlüğe girmeden kısa bir süre önce İngiltere inmeyi başardılar ve bu sayede 14 günlük karantina sürecine girmediler.

Şimdi iki hafta sonra başlayacak olan 2020 F1 sezonunun ilk yarışının hazırlıklarına devam ediyorlar.

Red Bull normalde ilk yarış öncesinde herhangi bir test yapmayı planlamıyordu.

Ancak Motorsport.com İtalya, Red Bull'un fikir değiştirdiğini ve 25 Haziran Perşembe günü Silverstone'da 100 kilometrelik bir çekim günü düzenleyeceğini öğrendi.

Bu çekim 2020 Red Bull RB16 kullanılacak ve hem Albon hem de Verstappen toplamda 100 kilometre mesafe tamamlayabilecekler.

Red Bull'un bu testte yeni Honda motoru hakkında bilgi alması bekleniyor. Ancak araçta yeni şasi parçaları olmayacak.

Ek olarak her zaman olduğu gibi Pirelli'nin gösteri lastikleri kullanılabilecek.

Helmut Marko geçtiğimiz günlerde Renault'nun Red Bull'daki testiyle ilgili, "İki yıllık bir şasi kullandılar ama 2020 güç ünitesi vardı. Dayanıklılıklarından çok etkilendim. Red Bull Ring'i rakip bir takıma kiralamanın akıllıca bir hareket olup olmadığını merak ediyorum." demişti.