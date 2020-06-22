Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Red Bull karar değiştirdi, bu hafta RB16 ile çekim günü yapacak

paylaşım
yorumlar
Red Bull karar değiştirdi, bu hafta RB16 ile çekim günü yapacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Haz 2020 16:16

Milton Keynes' merkezli takım, 25 Haziran'da Silverstone'da 2020 RB16'yı piste çıkaracak ve hem Max Verstappen hem de Alex Albon yeni Honda motoruyla toplam 100 kilometrelik mesafe tamamlayacak.

Honda mühendisleri, Japonya'da geçirdikleri üç ayın ardından Milton Keynes'teki fabrikaya geri döndüler. Japon mühendisler, karantina yürürlüğe girmeden kısa bir süre önce İngiltere inmeyi başardılar ve bu sayede 14 günlük karantina sürecine girmediler.

Şimdi iki hafta sonra başlayacak olan 2020 F1 sezonunun ilk yarışının hazırlıklarına devam ediyorlar.

Red Bull normalde ilk yarış öncesinde herhangi bir test yapmayı planlamıyordu.

Ancak Motorsport.com İtalya, Red Bull'un fikir değiştirdiğini ve 25 Haziran Perşembe günü Silverstone'da 100 kilometrelik bir çekim günü düzenleyeceğini öğrendi.

Bu çekim 2020 Red Bull RB16 kullanılacak ve hem Albon hem de Verstappen toplamda 100 kilometre mesafe tamamlayabilecekler.

Red Bull'un bu testte yeni Honda motoru hakkında bilgi alması bekleniyor. Ancak araçta yeni şasi parçaları olmayacak.

Ek olarak her zaman olduğu gibi Pirelli'nin gösteri lastikleri kullanılabilecek.

Helmut Marko geçtiğimiz günlerde Renault'nun Red Bull'daki testiyle ilgili, "İki yıllık bir şasi kullandılar ama 2020 güç ünitesi vardı. Dayanıklılıklarından çok etkilendim. Red Bull Ring'i rakip bir takıma kiralamanın akıllıca bir hareket olup olmadığını merak ediyorum." demişti.

Sonraki haber
Almanya'da F1'in yayın haklarını Sky aldı, RTL devri kapandı

Önceki haber

Almanya'da F1'in yayın haklarını Sky aldı, RTL devri kapandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Roberto Chinchero

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull karar değiştirdi, bu hafta RB16 ile çekim günü yapacak

1s
2
Formula 1

Verstapen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

3
MotoGP

Stoner: "Yenilebilir olduğunu gösteren Rossi, daha uzun yıllar MotoGP'de kalabilir"

36dk
4
Formula 1

Almanya'da F1'in yayın haklarını Sky aldı, RTL devri kapandı

2s
5
Formula 1

Giovinazzi: "İtalyanlar için gurur duyulacak bir sürücü olmak istiyorum"

3s

Son Videolar

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Son Haberler

Red Bull karar değiştirdi, bu hafta RB16 ile çekim günü yapacak
F1

Red Bull karar değiştirdi, bu hafta RB16 ile çekim günü yapacak

Almanya'da F1'in yayın haklarını Sky aldı, RTL devri kapandı
F1

Almanya'da F1'in yayın haklarını Sky aldı, RTL devri kapandı

Mansour Ojjeh, McLaren Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etti, yerine oğlu geçecek
F1

Mansour Ojjeh, McLaren Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa etti, yerine oğlu geçecek

Giovinazzi: "İtalyanlar için gurur duyulacak bir sürücü olmak istiyorum"
F1

Giovinazzi: "İtalyanlar için gurur duyulacak bir sürücü olmak istiyorum"

Brawn: "F1'in 2022 kurallarını gözden geçirmemesi 'aptalca' olacak"
F1

Brawn: "F1'in 2022 kurallarını gözden geçirmemesi 'aptalca' olacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.