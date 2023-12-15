Red Bull karanlıkta pit stop yaptı

İlginç halkla ilişkiler faaliyetleriyle tanınan dünya şampiyonu takım, altı yıl üst üste DHL En Hızlı Pit Stop Ödülü'nü kazanmasının bir kutlaması olarak pit ekibini 'zifiri karanlık pit stop' yapmak üzere eğitti.

Ödül, F1 sezonu boyunca ortalama olarak en hızlı pitstop yapan takıma veriliyor ve Red Bull bu yıl sıralamada Ferrari ve McLaren'i geride bıraktı.

Göz bağı kullanılarak yapılan üç alıştırmanın ardından 22 pit ekibi üyesi kask vizörleri de kapatılarak fabrikada tamamen karanlığa gömülmüş şekilde bir pit stop yaptı.

İlk denemeleri olan 8.84 saniyelik süreyi 10 denemenin ardından 2.84 saniyeye indirdiler ki bu da bazı ekiplerin bir yarış hafta sonu boyunca elde ettiğinden daha hızlı.

Lastik değiştirme ekibi gözleri kapalı olarak çalışırken, ön ve arka kriko operatörleri ve pilot ordu tarafından sağlanan gece görüş cihazları takıyordu.

Photo by: Red Bull Content Pool Red Bull Racing pitch black pit stop

Red Bull'un sportif direktörü Jonathan Wheatley, "Görme duyusu, aracı, takım arkadaşlarınızı ve ne yaptığınızı görebilmek başarılı bir pitstop için çok önemlidir. Dolayısıyla bunun elinizden alınması bazı ciddi engeller ortaya çıkardı."

"Ancak kısa süre içinde ekibin yaklaşımı, iletişimi, becerisi ve uyumlu ruhunun ne kadar akıcı olduğu ortaya çıktı. Elimizdeki görev sırasında doğal ortamlarında değillerdi. Ama performanslarıyla gerçekten gurur duydum."

"2.84 saniyelik süre, gün ışığında bile iddialı bir süre. Kesinlikle bir yarışta ışıkları söndürmek istediğimi söylemiyorum. Ancak bunu zifiri karanlıkta bu kadar kısa sürede başarabilmek, ekibin ne kadar iyi yağlanmış bir makine gibi olduğunu gösteriyor. Üst üste altı DHL En Hızlı Pit Stop Ödülü kazandığımızı kanıtlıyor. Güzel işti."

Red Bull ayrıca, bu yılki Katar Grand Prix'sinde McLaren'de Lando Norris'in pit ekibi tarafından 1.82 saniyelik süreyi 1.80 saniyeye indirilene kadar, bir grand prix sırasında en hızlı F1 pitstop dünya rekorunu elinde tutuyordu.

2023'te Red Bull, baskın RB19'uyla bir grand prix dışında tüm grand prix'leri kazanırken Max Verstappen 19 yarış kazanarak üst üste üçüncü dünya şampiyonluğuna yürüdü.