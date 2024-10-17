Red Bull, kapalı park kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor!
Red Bull, diğer takımlar tarafından araç yüksekliğini kapalı park koşullarında değiştirmekle suçlanıyor. FIA, bu iddialara karşı tedbir alarak denetimleri sıkılaştırma kararı aldı.
Formula 1 dünyasında, kapalı park kuralları ile ilgili büyük bir teknik tartışma başladı.
De Telegraaf'ın haberine göre FIA, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde, Red Bull'un araçlarının yerden yüksekliğini kapalı park koşullarında değiştirdiğine dair şikayetler aldı ve hemen hızlı bir müdahalede bulundu.
Kapalı park sırasında araçlarda herhangi bir değişiklik yapmak kurallara aykırı ve böyle bir durum, teknik düzenlemelere ciddi bir ihlal anlamına gelir.
İddialar, aracın ön kısmındaki 'bib' (T-Ray) adı verilen bölümün yükseklik ayarının bir şekilde gizlice yapılabildiğini öne sürüyor.
Bu değişiklik, aracın sıralama turları ve yarış arasındaki yakıt yüküne göre avantaj sağlamak için kullanılabilir.
FIA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Parc ferme koşullarında araç yerden yüksekliğini değiştirmek kesinlikle yasaktır. Herhangi bir takımın böyle bir sistem kullandığına dair elimizde kanıt yok, ancak bu duruma karşı denetimlerimizi artırdık.”
Ayrıca FIA, bu duruma karşı araçlardaki kritik bileşenlere mühür uygulama gibi ek güvenlik önlemleri almayı planlıyor.
Red Bull Racing ise bu suçlamaları reddederek, araç tasarımlarının FIA’nın resmi sistemine yüklendiğini ve bu bilgilerin tüm takımlar tarafından erişilebilir olduğunu savundu.
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