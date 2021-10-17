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Red Bull, kalan yarışlarda Verstappen'i yeni motora geçirme ihtimalini reddetmiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in mevcut motorlarla sezonu tamamlayabileceğini fakat yine de yeni motora geçme ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Red Bull, kalan yarışlarda Verstappen'i yeni motora geçirme ihtimalini reddetmiyor

Red Bull pilotu Max Verstappen, Rusya Grand Prix'sinde yeni bir güç ünitesine geçerken, şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton da Türkiye'de yeni bir içten yanmalı motora geçmişti.

Sonuç olarak her ikisi de ceza aldı. Verstappen, Rusya'da yepyeni bir güç ünitesine geçtiği için son çizgiden başlarken, Hamilton sadece  içten yanmalı motor değişikliği yaptı ve 10 sıra grid cezası aldı.

Şimdi teorik olarak her iki pilotun da yılı tamamlayacağı güç ünitesi var ancak Mercedes, kalan altı yarışta yeni bir güç ünitesine geçme ihtimalini reddetmedi.

Diğer tarafta Red Bull da benzer bir açıklama yaptı. Red Bull takım patronu Christian Horner, kalan altı yarışı mevcut güç üniteleriyle tamamlayabileceklerini, ancak yeni güç ünitesine geçme ihtimallerinin de bulunduğunu belirtti.

Takım patronu Horner, "Bence normal şartlar altında Sochi'de aldığımız cezayla sezonu tamamlayabilmeliyiz."

"Evet, bu bize halihazırda motor havuzunda hayatta olan üç motor veriyor. Yani tek bir motora bağlı değiliz. Teorik olarak yıl sonuna kadar gidebilmemiz gerekiyor."

"Fakat asla asla dememelisiniz. Her şey olabilir." dedi.

Mercedes, Intercity İstanbul Park'ta bu yılki en rahat galibiyetlerinden birini aldı ve şu anda takımlar şampiyonasını lider götürüyor.

Diğer tarafta Verstappen ve Hamilton arasındaki puan farkı ise sadece altı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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