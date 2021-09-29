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Formula 1 Haberler

Red Bull: “Kalan yarışlarda güç dengesi belirsiz”

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Red Bull, sezonun geri kalanında özellikle kendilerine veya Mercedes’e uyacak bir pist kalmadığını düşünüyor.

Red Bull: “Kalan yarışlarda güç dengesi belirsiz”

Lewis Hamilton ile Max Verstappen’in arasında sadece iki puan yer alırken, sezonun bitimine yedi yarış kala iki taraf için de her şey mümkün.

Ancak motor gücü anlamında önemli olan Monza ve Sochi’deki olayların Mercedes lehine gözükmesiyle beraber, kalan yarışlar için işler daha az net.

Red Bull takım patronu Christian Horner, artık iki takımın da performans konusunda hiçbir pist için emin olamayacağını ve bunun da yarışların sonuçlarını tahmin etmeyi zorlaştıracağını düşünüyor.

Horner, “Rusya ve Monza kadar öne çıkacak başka bir pist kaldığını düşünmüyorum.”

“Elbette Mercedes, Türkiye’de güçlü olacak. Geçen sene burada kazanmışlardı. Ancak sonrasında Austin’e gideceğiz, orada güçlü olacağımızı düşünüyorum. Brezilya ve Meksika’da da hep güçlü olduk.”

“Katar ve Cidde hakkında bir şey bilmiyoruz. Sonrasında ise Abu Dhabi var.”

“Yani genel olarak 50/50 diyebilirsiniz.” dedi.

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Mercedes takım patronu Toto Wolff da önümüzdeki pistlerin doğasının iki takım için de bir avantaj oluşturmadığı konusunda hemfikir.

Ayrıca Wolff, bu yıl aldıkları derslerle, pistlerde önceki yıllarda gösterdikleri performansın bu sene için hiçbir şeyi garanti etmediğini söyledi.

Wolff, “Bunların geçmişte bizim için güçlü yarışlar olup olmadığını tahmin etmeyi bıraktım. Çünkü yeni kurallarla beraber her şey değişiyor.”

“Monza ve Sochi’nin bize daha çok uyacağını kesinlikle biliyorduk. Ancak gerçek şu ki, şu an bulunduğumuz yer ve puan farkı belli.”

“İki takımdan herhangi birinin büyük bir farkla önde olacağından şüpheliyim. Bu sadece mümkün olan en iyi işi yapmaya devam etmekle ilgili.”

“Ancak bir sürücünün veya bir takımın rahat olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü puan anlamında hiç fark yok.” dedi.

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