Red Bull, kalan tüm yarışları kazanmalarının kolay olmayacağının farkında

Haberi dinle

Max Verstappen son altı yarışa girilirken şampiyonadaki farkı 100 puanın üstüne çıkarttı ve Singapur GP'sinde dahi şampiyonluğu elde etme fırsatına sahip.

Bu sezon -son beşi arka arkaya olmak üzere- 11 yarış kazanan Verstappen, üç galibiyet daha elde ederse Michael Schumacher (2004) ve Sebastian Vettel'in (2013) elinde bulunan "bir sezonda en çok yarış kazanan isim" rekorunun tek başına sahibi olacak.

RB18 özellikle lastik aşınması anlamında diğer araçlara göre ciddi bir avantaja sahip, dolayısıyla Hollandalı sürücünün bir yarış dahi kaybetmeden rekor kırma ihtimali mevcut.

Halen sezonun ilk galibiyetini kovalayan Lewis Hamilton, Red Bull'u yenmek için şansa ihtiyaçları olduğunu kabul ediyor.

İtalya GP'sinin ardından konuşan Mercedes sürücüsü, "Gerçekçi olmalıyız; Red Bull neredeyse yenilmez."

"Bu aracı geçebilmek için gerçekten uğraşmamız gerekecek. Performans açısından herkesin çok önündeler."

"Onları yakalayamadık, yakalamamızı sağlayacak güncellemelere de sahip değiliz. Dolayısıyla şansımızın yaver gitmesi gerekecek." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner ise rekor konusunda temkinli, nitekim kendisi takvimde yer alan farklı pistlerin işleri zorlaştıracağını düşünmekte.

Autosport tarafından kalan tüm yarışları kazanıp kazanamayacakları sorulan Horner, "Bu çok büyük bir istek çünkü farklı karakteristiğe sahip pistleri ziyaret edeceğiz."

"Singapur takvimdeki en fazla viraja sahip pist. Tümsekli bir cadde pisti olması nedeniyle farklı bir meydan okuma sunuyor."

"Şampiyonada harika bir konumdayız, yine de her yarışta saldırmaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz, böylece puanlar kendiliğinden gelecek."

"Ama biliyorsunuz, Spa, Zandvoort, Monza ve Budapeşte gibi pistlerde hızlıydık, yani farklı pistlerde araç gerçekten iyi performans gösteriyor."

"Singapur'un bu sezonki en zor yarışlardan biri olacağını söyleyebilirim." dedi.