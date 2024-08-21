Red Bull: "Kalan tüm çalışanlarımızı takımda tutmaya çalışacağız"
Helmut Marko, Jonathan Wheatley'nin 2024'te takımdan ayrılan en son yüksek profilli isim olmasının ardından Red Bull'un 'kalan her çalışan için savaşacağını' dile getirdi.
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull bu ayın başlarında Wheatley'nin Audi F1 takım patronluğu görevini üstlenmek üzere takımdan ayrılacağını duyurdu.
Bu haber, F1 tasarım gurusu Adrian Newey'nin mayıs ayında ayrılacağının teyit edilmesinden sadece birkaç ay sonra geldi.
Red Bull'un son yıllarda standartları belirleyen pit stop performanslarından sorumlu olan Wheatley'nin, en geç Temmuz 2025'te Audi ile çalışmaya başlaması bekleniyor.
Bu arada Newey, Aston Martin'e katılmaya hazırlanıyor olabilir. Geçen hafta çıkan haberlerde F1 tasarım gurusunun 100 milyon dolar değerinde üç yıllık bir anlaşmayı imzaladığı iddia edildi.
Red Bull'un Sebastian Vettel ve Max Verstappen ile elde ettiği başarılarda önemli rol oynayan Wheatley ve Newey'in ayrılmasıyla, Red Bull'un bir dönemin sonuna yaklaştığına dair korkular artıyor.
Ancak Marko, ekibin her bir üyesini elinde tutmak için 'mücadele edecekleri' konusunda ısrar etti.
Alman yayın organı Auto Motor und Sport'a göre Marko, "Şu anda iyi bir konumdayız ve her çalışanımızı ekipte tutmaya çalışacağız." dedi.
Marko ayrıca, Red Bull'un Audi'nin Wheatley'e yaptığı teklifi karşılayamayacağını kabul etti ve ekledi: "Bunu yapmamız mümkün olmazdı."
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