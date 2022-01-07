Red Bull, Jos Verstappen'in "geri adım atmasını" istemek zorunda kalmış

Eski F1 sürücüsü, Max Verstappen 2015'te Toro Rosso olarak bilinen takımla Formula 1 gridine ilk katıldığından beri oğlunun yanında.

Verstappen pistte son derece başarılı bir çaylak sezon geçirmesine rağmen, Hollandalı ile takım arkadaşı Carlos Sainz arasında yıl boyunca sorunlar çıktığına dair söylentiler çıktı.

Ancak takım yöneticisi Graham Watson, ikilinin babalarının daha fazla soruna yol açtıklarını söyledi.

Watson, Motorsport.com'un Hollanda edisyonuna, "Dürüst olmak gerekirse ben onlar arasında bir sorun olduğuna tanık olmadım. Ancak ikisi de çok hırslıydı, babaları ise daha hırslıydı."

"Carlos Sainz'ın babasını ralli zamanlarımdan zaten tanıyordum, yani iki babayı da oldukça iyi biliyordum. Carlos Sainz Sr, son derece hırslıydı ve takımdaki diğer sürücü, kendi oğlunun almadığı bir şeyi alıyorsa, her zaman biraz kuşkulanırdı."

"2016'da Barselona'daki kış testlerinde, onunla kaza yaptığımızı hatırlıyorum. Bizim araç üzerinde çalışma şeklimizi öğrenmişti ve bunun adil olmadığını düşünmüştü. Daha sonra, 'Bir dakika' dedim ve her iki sürücünün de aynı muameleyi gördüğünü ona açıkça belirttim."

"Jos da kendi kariyerinde dezavantajlı olduğunu düşündü ve özellikle Benetton'da, kendisine adil davranılmadığını hissetti. Bunu herkes biliyordu, bir sır değil."

"Max kesinlikle bunun yaşanmasını istemedi ama en çok da takım arkadaşını yenmek istedi. O, 'Takımın, takım arkadaşım üzerine kurulmasına izin vermeyeceğim. Takım benim üzerimden inşa edilecek' düşüncesine sahip. Pit duvarında geçirdiğim yıllar yüzünden bu beni herkesten daha fazla etkilemiş olabilir ama bunda kesinlikle Jos'un etkisi olduğunu görüyorum." dedi.

Watson, Jos Verstappen'in, takım üyeleri hakkında şüpheleri olduğunu ve bunları sık sık açıkça dile getirdiğini, ayrıca bir şeyleri kendisinin daha iyi bildiğini hissettiğini ve meseleleri üstlenmeye çalıştığını söyledi.

"Jos, karting günlerinden beri Max'ın kariyerinde tam kontrole sahipti."

"Max bize geldiğinde, takım şimdiki halinden daha az profesyoneldi. Jos, takımımızın oğluna yardımcı olup olmayacağından şüphe duydu."

"Bunu özellikle, Jos her gün omzuma dokunup, 'Graham, bunu şöyle ya da böyle yapalım mı?' diye sorular sorduğunda fark ettim. Bir noktada gözümü karartıp, 'Lanet olsun, sadece takımdakilerin işlerini yapmasına izin ver.' demek zorunda kaldım."

Verstappen'in, bir sonraki yılın başlarında Red Bull'a terfi etmesi ve Daniil Kvyat ile yer değiştirmesiyle Toro Rosso'daki zamanı sona erdi.

Watson, Red Bull tarafından, Jos'a oğlunun kariyerinde artık bu kadar büyük bir rol oynamasına izin verilmeyeceğinin ve geri adım atmak zorunda kalacağının çabucak netleştirdiğini söyledi.

"Max, Red Bull'a geldiğinde Jos'a geri adım atması gerektiğini söylediler."

"Benim çocuğum yok ama kendi oğlunu bırakmanın oldukça zor olabileceğini tahmin edebiliyorum."