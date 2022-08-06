Red Bull, motor departmanına Jochen Rindt'in adını verdi

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Honda'nın spordan çekilmesinin ardından kendine bir motor departmanı kurmak için -gelecekte bu alanda Porsche ile ortaklık kurulması da bekleniyor- çalışmalara başlayan Red Bull, 2026'da başlayacak yeni güç ünitesi çağına önde girmeyi hedefliyor.

Red Bull normalde Milton Keynes'teki tesislerindeki binaları numaralandırıyor, ancak motor departmanını içinde bulunduran binaya 1970 Formula 1 şampiyonu ve Helmut Marko'nun o dönemden yakın arkadaşı Jochen Rindt'in ismi verildi.

Takım patronu Christian Horner, "Binaya Rindt'in ismini verdik, çünkü artık binaları numaralandırdığımız dönem geride kaldı."

"Mevcut motor üreticileriyle rekabet edebilmemizi sağlamak için tesislere yatırım yaptık ve bence bu büyük bir engel çünkü 12 ay önce sıfırdan başladık."

"55 haftada bir fabrika kurduk ve açıkçası bunun kurallar henüz belli bile değilken gelecek için atılmış önemli bir adım olduğunu düşünüyorum."

"Dolayısıyla Red Bull, Red Bull Powertrains'e yatırım yaparak spora bağlılığını bir kez daha kanıtlıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag to the delight of his team on the pit wall Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Geçen yıl kurulduktan sonra RBP (Red Bull Powetrains), Mercedes'in eski makine mühendisliği şefi Ben Hodgkinson'ı yeni teknik direktör olarak atadı.

RBP'nin işe alım sürecini düzinelerce kalifiye personel izledi, bunların içinde Mercedes'ten transfer ettikleri kıdemli mühendisi Phil Prew de bulunmakta.

Prew'in Mercedes'teki kıdemli statüsü göz önüne alındığında, 25 yıl McLaren'da da çalışan İngiliz mühendisin, RBP'de çalışmaya başlamadan önce bir süre beklemesi muhtemel.

Horner, "Departmanımız sürekli güçleniyor, bir şeyler şekillenmeye başladı. Milton Keynes'de bir sanayi sitesindeki birkaç birim olmaktan kurtulup bir teknoloji kampüsü haline geldiğimizi görebilirsiniz."

"Red Bull Powertrains için çok etkileyici bir grup insanı işe aldık ve çok sıkı çalışıyorlar.

"İlk motor yakında çalışacak. Zorlu bir öğrenme eğrisinden geçtik ama bazı olağanüstü yetenekleri de işe aldık." dedi.