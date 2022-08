Red Bull, motor departmanına Jochen Rindt'in adını verdi

Honda'nın spordan çekilmesinin ardından kendine bir motor departmanı kurmak için -gelecekte bu alanda Porsche ile ortaklık kurulması da bekleniyor- çalışmalara başlayan Red Bull, 2026'da başlayacak yeni güç ünitesi çağına önde girmeyi hedefliyor.

Red Bull normalde Milton Keynes'teki tesislerindeki binaları numaralandırıyor, ancak motor departmanını içinde bulunduran binaya 1970 Formula 1 şampiyonu ve Helmut Marko'nun o dönemden yakın arkadaşı Jochen Rindt'in ismi verildi.

Takım patronu Christian Horner, "Binaya Rindt'in ismini verdik, çünkü artık binaları numaralandırdığımız dönem geride kaldı."

"Mevcut motor üreticileriyle rekabet edebilmemizi sağlamak için tesislere yatırım yaptık ve bence bu büyük bir engel çünkü 12 ay önce sıfırdan başladık."

"55 haftada bir fabrika kurduk ve açıkçası bunun kurallar henüz belli bile değilken gelecek için atılmış önemli bir adım olduğunu düşünüyorum."

"Dolayısıyla Red Bull, Red Bull Powertrains'e yatırım yaparak spora bağlılığını bir kez daha kanıtlıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag to the delight of his team on the pit wall

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images