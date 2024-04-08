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Formula 1 Japonya GP

Red Bull, Japonya'da sezonun en hızlı pit stopunu yaptı

Suzuka'da gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopunu Red Bull yaptı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, comes in for a pit stop

Andy Hone / Motorsport Images

Suzuka'da gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stopu Red Bull Racing mekanikerleri yaptı ve Max Verstappen'in lastiklerini  2.08 saniyede değiştirdiler.

Takımlar yarış boyunca toplamda 36 pit stop yaptı.

Japonya'daki pit stoplar:
Takım Sürücü Zaman Tur Puan
1. Red Bull M. Verstappen 2.08 34 25
2. Red Bull S. Perez 2.13 33 18
3. Red Bull S. Perez 2.16 15  
4. Red Bull M. Verstappen 2.17 16  
5. McLaren L. Norris 2.31 11 15
6. Ferrari C. Sainz 2.32 15 12
7.  Alpine P. Gasly 2.32 32 10
8. Aston Martin F. Alonso 2.34 13 8
9.  Alpine E. Ocon 2.35 19 6
10. Mercedes G. Russell 2.37 37 4
11. Williams L. Sargent 2.39 41 2
12. Aston Martin L. Stroll 2.42 34 1
13. Aston Martin F.  Alonso 2.42 33  
14. Aston Martin L. Stroll 2.43 22  
15. McLaren O. Piastri 2.45 32  
16. Ferrari C. Leclerc 2.46 26  
17. RB Y. Tsunoda 2.56 07  
18. McLaren L. Norris 2.61 26  
19. Mercedes L. Hamilton 2.62 23  
20. Aston Martin L. Stroll 2.63 12  
21. Mercedes G. Russell 2.67 22  
22. RB Y. Tsunoda 2.76 22  
23. Ferrari C. Sainz 2.90 36  
24. Haas N.  Hulkenberg 2.93 05  
25. Sauber G. Zhou 2.93 07  
26. McLaren O. Piastri 2.97 12  
27.  Alpine E. Ocon 3.24 33  
28.  Alpine P.  Gasly 3.25 16  
29. Haas N.  Hulkenberg 3.31 33  
30. Mercedes L. Hamilton 3.32 39  
31. Williams L. Sargent 3.38 34  
32. Sauber V.  Bottas 4.06 06  
33. Williams L. Sargent 4.28 22  
34. Sauber V. Bottas 4.94 22  
35. Haas K. Magnussen 5.41 22  
36. Sauber G. Zhou 5.43 11  

Red Bull, ilk dört yarışta topladığı 135 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Ferrari 76 puanla ikinci, Mercedes ise 56 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1.  Red Bull 135
2. Ferrari 76
3. Mercedes 56
4. McLaren 39
5.  Alpine 34
6. Aston Martin 23
7. RB 19
8. Haas 16
9. Williams 6
10. Sauber 0

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 2.08 saniye ile Red Bull var.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Sürücü Grand Prix Zaman
1. Red Bull M. Verstappen Japonya 2.08
2. Red Bull S. Perez Avustralya 2.10
3. Red Bull S. Perez Japonya 2.13
4. Red Bull S. Perez Japonya 2.16
5.  Red Bull M. Verstappen Japonya 2.17
6. Ferrari C. Leclerc Avustralya 2.18
7. Ferrari C. Leclerc Avustralya 2.20
8. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.23
9. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.27
10.  Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.27
 

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Kemal Şengül
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