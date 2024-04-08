Red Bull, Japonya'da sezonun en hızlı pit stopunu yaptı
Suzuka'da gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopunu Red Bull yaptı.
Andy Hone / Motorsport Images
Suzuka'da gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stopu Red Bull Racing mekanikerleri yaptı ve Max Verstappen'in lastiklerini 2.08 saniyede değiştirdiler.
Takımlar yarış boyunca toplamda 36 pit stop yaptı.
|Takım
|Sürücü
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|2.08
|34
|25
|2. Red Bull
|S. Perez
|2.13
|33
|18
|3. Red Bull
|S. Perez
|2.16
|15
|4. Red Bull
|M. Verstappen
|2.17
|16
|5. McLaren
|L. Norris
|2.31
|11
|15
|6. Ferrari
|C. Sainz
|2.32
|15
|12
|7. Alpine
|P. Gasly
|2.32
|32
|10
|8. Aston Martin
|F. Alonso
|2.34
|13
|8
|9. Alpine
|E. Ocon
|2.35
|19
|6
|10. Mercedes
|G. Russell
|2.37
|37
|4
|11. Williams
|L. Sargent
|2.39
|41
|2
|12. Aston Martin
|L. Stroll
|2.42
|34
|1
|13. Aston Martin
|F. Alonso
|2.42
|33
|14. Aston Martin
|L. Stroll
|2.43
|22
|15. McLaren
|O. Piastri
|2.45
|32
|16. Ferrari
|C. Leclerc
|2.46
|26
|17. RB
|Y. Tsunoda
|2.56
|07
|18. McLaren
|L. Norris
|2.61
|26
|19. Mercedes
|L. Hamilton
|2.62
|23
|20. Aston Martin
|L. Stroll
|2.63
|12
|21. Mercedes
|G. Russell
|2.67
|22
|22. RB
|Y. Tsunoda
|2.76
|22
|23. Ferrari
|C. Sainz
|2.90
|36
|24. Haas
|N. Hulkenberg
|2.93
|05
|25. Sauber
|G. Zhou
|2.93
|07
|26. McLaren
|O. Piastri
|2.97
|12
|27. Alpine
|E. Ocon
|3.24
|33
|28. Alpine
|P. Gasly
|3.25
|16
|29. Haas
|N. Hulkenberg
|3.31
|33
|30. Mercedes
|L. Hamilton
|3.32
|39
|31. Williams
|L. Sargent
|3.38
|34
|32. Sauber
|V. Bottas
|4.06
|06
|33. Williams
|L. Sargent
|4.28
|22
|34. Sauber
|V. Bottas
|4.94
|22
|35. Haas
|K. Magnussen
|5.41
|22
|36. Sauber
|G. Zhou
|5.43
|11
Red Bull, ilk dört yarışta topladığı 135 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 76 puanla ikinci, Mercedes ise 56 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|135
|2. Ferrari
|76
|3. Mercedes
|56
|4. McLaren
|39
|5. Alpine
|34
|6. Aston Martin
|23
|7. RB
|19
|8. Haas
|16
|9. Williams
|6
|10. Sauber
|0
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında zirvede 2.08 saniye ile Red Bull var.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Sürücü
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|M. Verstappen
|Japonya
|2.08
|2. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.10
|3. Red Bull
|S. Perez
|Japonya
|2.13
|4. Red Bull
|S. Perez
|Japonya
|2.16
|5. Red Bull
|M. Verstappen
|Japonya
|2.17
|6. Ferrari
|C. Leclerc
|Avustralya
|2.18
|7. Ferrari
|C. Leclerc
|Avustralya
|2.20
|8. Ferrari
|C. Leclerc
|Bahreyn
|2.23
|9. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.27
|10. Red Bull
|M. Verstappen
|Bahreyn
|2.27
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