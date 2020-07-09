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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, izin verilmesinin ardından kendi DAS sistemini tasarlıyor

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Red Bull, izin verilmesinin ardından kendi DAS sistemini tasarlıyor
Ekleyen:
, Editör
9 Tem 2020 18:54

Red Bull takım patronu Christian Horner, FIA tarafından resmen izin verilmesinin ardından kendi DAS sistemlerini tasarladıklarını söyledi.

Sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP öncesinde gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansının ardından Red Bull Racing takımı, sezon öncesi testlerden bu yana konuşulan Mercedes'in DAS sistemini protesto etmişti.

Ancak Hakemler yapılan görüşmelerin ardından DAS'ın geleneksel bir tasarım olmasa bile direksiyon sisteminin bir parçası olduğunu, bu yüzden süspansiyon sisteminin bir parçası olarak görülemeyeceğini belirttiler.

Christian Horner, DAS sistemini protesto ederek doğru hamleyi yaptıklarını ve şimdi kendi sistemleri üzerinde çalışacaklarını söyledi.

“DAS, bizim açımızdan gri bir alandı. Mercedes, DAS'ın direksiyon sisteminin bir parçası olduğu öne sürdü, oysa biz bunun süspansiyonun bir parçası olduğunu düşündük. Sonuçta lastikleri ısıtmak için kullanılıyor."

"Teknik delege, yapılan sorgu için Spielberg'deydi. Cuma günü yapılan protesto sebebiyle konu, hafta sonunun geri kalanı boyunca herhangi bir etkiye sahip olmadı, ancak bu  konuyu piste çıkmadan önce bitirmek istedik."

"Kendi DAS sistemimizi tasarlamak için çok fazla para harcıyoruz. Şimdi daha ekstrem çözümlere bakmamız gerekecek ve bunu yapabiliriz, çünkü artık neye izin verildiğini biliyoruz."

Max Verstappen, Avusturya GP'yi ikinci götürürken yarış dışı kalmıştı. Horner, bunun bir elektrik problemi olduğunu belirtti.

"Şimdi tüm parçalara daha yakından baktık. Sorunun ne olduğunu biliyoruz ve şimdi, Honda ile bunu çözmemiz gerekiyor. Dört aracın hepsine gerekli çözümü bulabileceğimizden eminiz."

Son olarak Alex Albon'la ilgili, "Bir noktaya kadar stratejik olarak çok iyi bir iş yaptık. Alex'i pite aldık ve yumuşak lastiğe geçirdik. Alex bu avantajı hızlıca kullanmak zorundaydı. Lewis'ten daha hızlıydı ve zaten onu geçtiğini düşünüyordu. Hatta Alex bu yarışı kazanabilirdi. Stratejimizle birlikte Mercedes'ten tur başına 1.2 saniye daha hızlıydı." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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