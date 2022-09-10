Red Bull İtalya GP'sindeki düzlük hızı eksikliğinin sebebini açıkladı

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Red Bull bu sezon, hibrit motorlara geçişten bu yana yaşadığı en büyük problem olan düzlük hızı eksikliğini çözdü ve artık gridin en hızlı araçlarından birisine sahip.

Cidde ve Miami gibi pistlerde RB18, hız ölçüm noktalarında en hızlısıydı.

Ancak Monza'da cuma günü Red Bull pilotları, en yavaş Haas aracından 1.6 km/s, en hızlı takım olarak Ferrari'den ise 9.6 km/s yavaşlardı.

Autosport'un elde ettiği veriler, Red Bull'un Curva Grande, ikinci şikan, Ascari ve daha önce Parabolica olarak bilinen son virajda Ferrari'den daha hızlı olduğunu ortaya koyuyor.

Red Bull teknik direktörü Pierre Wache, düşük hızın test ettikleri daha yüksek yere basma gücü arka kanatlarından kaynaklandığını söylüyor.

Autosport'a konuşan Wache, "Bence bu kesinlikle motordan kaynaklanmıyor."

"Açıkça araçta kullandığımız sürüklenme seviyesinden kaynaklanıyor. Diğerlerine göre daha yüksek seviyede."

"Gördüğünüz üzere, diğer pistlerle kıyasladığınızda arka kanatlarımızı değiştirmedik. Diğerleri değişti ve bu da en yüksek hızı etkiliyor."

"Sezona baktık ve üç arka kanat planladık, bu üç arka kanat etrafında hareket ediyoruz."

"Elbette, diğer takımların kullandığı kiniş kanat da bunun bir parçası."

"Fakat tüm aracı farklı parametrelere göre geliştiriyoruz. Yere basma gücü anlamında verimlilik istiyoruz ancak bütçe verimliliği de çok değerli." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull bu taktiği Monza'da zaten kullandı. Sebastian Vettel, 2013 İtalya Grand Prix'sine daha yüksek yere basma gücüyle katılırken, takım yedinci vites aralığını azaltmış, böylece virajlardan daha iyi çıkarken, düzlüklerdeki kaybı telafi etmişti.

Wache'ye göre 5 sıralık grid cezası, ayarlarında herhangi bir değişikliğe yol açmayacak.

Takım patronu Christian Horner'a göre takım, Honda'nın tavsiyesi üzerine cezayı burada çekti.

Horner, "Motor partnerimizin tavsiyesi üzerine bu cezayı burada almayı tercih ettik."

"Burada beş sıra çok acımasız değil, bu yüzden kalan yedi yarış için parça havuzumuza ekstra bir motor eklemenin stratejik anlamda en doğru şey olduğunu düşündük." dedi.