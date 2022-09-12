Red Bull, İtalya GP'de de en hızlı pit stopu yaptı
Monza'da gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop, bu yıl birden fazla kez olduğu gibi Red Bull'dan geldi.
Monza'daki yarışın en hızlı pit stopu Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı. Takım, 42. turda Sergio Perez'in lastiklerini 2.10 saniyede değiştirdi.
Takımlar yarış boyunca toplamda 28 pit stop yaptı.
En uzunu, Kevin Magnussen'in 24. turdaki beş saniyelik pit stopuydu.Monza'daki pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Red Bull
|S. Perez
|2.10
|42
|25
|2. Red Bull
|S. Perez
|2.17
|7
|-
|3. Ferrari
|C. Leclerc
|2.21
|12
|18
|4. Ferrari
|C. Leclerc
|2.37
|48
|-
|5. Ferrari
|C. Sainz
|2.39
|30
|15
|6. Red Bull
|M. Verstappen
|2.48
|25
|12
|7. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.62
|19
|10
|8. Aston Martin
|L. Stroll
|2.65
|18
|8
|9. Ferrari
|
C. Leclerc
|2.66
|33
|-
|10. Mercedes
|G. Russell
|2.70
|47
|6
|11. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.70
|47
|-
|12. Red Bull
|M. Verstappen
|2.79
|48
|-
|13. Williams
|N. Latifi
|2.82
|47
|4
|14. Alpine
|E. Ocon
|2.87
|19
|2
|15. McLaren
|L. Norris
|3.04
|47
|1
|16. Mercedes
|L. Hamilton
|3.07
|33
|-
|17. Williams
|N. de Vries
|3.10
|19
|-
|18. Ferrari
|C. Sainz
|3.12
|47
|-
|19. Haas
|M. Schumacher
|3.28
|33
|-
|20. Haas
|K. Magnussen
|3.29
|46
|-
|21. McLaren
|D. Ricciardo
|3.40
|19
|-
|22. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.51
|35
|-
|23. Mercedes
|G. Russell
|3.61
|23
|-
|24. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.64
|18
|-
|25. AlphaTauri
|P. Gasly
|3.69
|18
|-
|26. McLaren
|L. Norris
|5.13
|35
|-
|27. Williams
|N. Latifi
|5.21
|15
|-
|28. Haas
|K. Magnussen
|8.42
|24
|-
İlk 16 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 409 puanla ilk sırada bulunurken, McLaren 311 puanla ikinci, Ferrari ise 211 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|409
|2. McLaren
|311
|3. Ferrari
|211
|4. Alpine
|160
|5. Aston Martin
|143
|6. Williams
|136
|7. AlphaTauri
|130
|8. Mercedes
|83
|9. Alfa Romeo
|23
|10. Haas
|10
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull 2.09 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|S. Perez
|Hollanda
|2.09
|2. Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.10
|3. Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.17
|4. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|2.19
|5. Ferrari
|C. Leclerc
|İtalya
|2.21
|6. Alpine
|F. Alonso
|Belçika
|2.22
|7. Ferrari
|C. Leclerc
|ispanya
|2.23
|8. McLaren
|D. Riccardo
|Avusturya
|2.25
|9. McLaren
|D. Riccardo
|Macaristan
|2.26
|10. McLaren
|L. Norris
|Emilia-Romagna
|2.27
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