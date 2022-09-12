Red Bull, İtalya GP'de de en hızlı pit stopu yaptı Monza'da gerçekleştirilen yarışta en hızlı pit stop, bu yıl birden fazla kez olduğu gibi Red Bull'dan geldi.

Ekleyen: Ezel Tan , Editör Haberi dinle Monza'daki yarışın en hızlı pit stopu Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı. Takım, 42. turda Sergio Perez'in lastiklerini 2.10 saniyede değiştirdi. Takımlar yarış boyunca toplamda 28 pit stop yaptı. En uzunu, Kevin Magnussen'in 24. turdaki beş saniyelik pit stopuydu. Monza'daki pit stoplar: Takım Pilot Zaman Tur Puan 1. Red Bull S. Perez 2.10 42 25 2. Red Bull S. Perez 2.17 7 - 3. Ferrari C. Leclerc 2.21 12 18 4. Ferrari C. Leclerc 2.37 48 - 5. Ferrari C. Sainz 2.39 30 15 6. Red Bull M. Verstappen 2.48 25 12 7. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.62 19 10 8. Aston Martin L. Stroll 2.65 18 8 9. Ferrari C. Leclerc 2.66 33 - 10. Mercedes G. Russell 2.70 47 6 11. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.70 47 - 12. Red Bull M. Verstappen 2.79 48 - 13. Williams N. Latifi 2.82 47 4 14. Alpine E. Ocon 2.87 19 2 15. McLaren L. Norris 3.04 47 1 16. Mercedes L. Hamilton 3.07 33 - 17. Williams N. de Vries 3.10 19 - 18. Ferrari C. Sainz 3.12 47 - 19. Haas M. Schumacher 3.28 33 - 20. Haas K. Magnussen 3.29 46 - 21. McLaren D. Ricciardo 3.40 19 - 22. Alfa Romeo V. Bottas 3.51 35 - 23. Mercedes G. Russell 3.61 23 - 24. Alfa Romeo G. Zhou 3.64 18 - 25. AlphaTauri P. Gasly 3.69 18 - 26. McLaren L. Norris 5.13 35 - 27. Williams N. Latifi 5.21 15 - 28. Haas K. Magnussen 8.42 24 - İlk 16 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 409 puanla ilk sırada bulunurken, McLaren 311 puanla ikinci, Ferrari ise 211 puanla üçüncü sırada. Pit stop şampiyonası puan durumu: Takım Puan 1. Red Bull 409 2. McLaren 311 3. Ferrari 211 4. Alpine 160 5. Aston Martin 143 6. Williams 136 7. AlphaTauri 130 8. Mercedes 83 9. Alfa Romeo 23 10. Haas 10 Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull 2.09 saniye ile zirvede yer alıyor. En hızlı 10 pit stop: Takım Pilot Grand Prix Zaman 1. Red Bull S. Perez Hollanda 2.09 2. Red Bull S. Perez İtalya 2.10 3. Red Bull S. Perez İtalya 2.17 4. Red Bull S. Perez Macaristan 2.19 5. Ferrari C. Leclerc İtalya 2.21 6. Alpine F. Alonso Belçika 2.22 7. Ferrari C. Leclerc ispanya 2.23 8. McLaren D. Riccardo Avusturya 2.25 9. McLaren D. Riccardo Macaristan 2.26 10. McLaren L. Norris Emilia-Romagna 2.27 paylaşım Bet here Bet now Bet here Bet now Önceki haber De Vries: "Monza yarışı bana kendimi gösterme şansı tanıdı" Sonraki haber Hamilton, 2021 Abu Dhabi yarışına gönderme yaptı paylaşım