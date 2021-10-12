Red Bull, İstanbul Park’ta çekim günü için piste çıktı

Red Bull, Türkiye Grand Prix’sinde çifte podyum yaparak, Mercedes’in hızlı olduğu hafta sonunda zararı en aza indirdi.

Ayrıca Max Verstappen, Lewis Hamilton’ın önünde 6 puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi.

Red Bull, bugün paylaştığı bir video ile İstanbul Park’ta test ve yedek sürücüsü Alex Albon ile çekim günü kapsamında piste çıktığını açıkladı.

Albon, Pirelli’nin gösteri lastikleriyle gün boyunca 100 km mesafe kat edebilecek.

Formula 1 yönetmelikleri gereği, bir çekim gününde kullanılan araç, normal yarışta kullanılanla aynı olmak zorunda ve takımların pist üstünde gelişim çalışmaları yapılmasını önlemek için Pirelli'nin özel gösteri lastikleri kullanılması gerekiyor.