Formula 1 / Türkiye GP Haberler
Red Bull, İstanbul Park’ta çekim günü için piste çıktı
Ekleyen: Cem Özel , Editör
Red Bull, çekim günü kapsamında Alex Albon’la beraber İstanbul Park’ta piste çıktı.
Red Bull, Türkiye Grand Prix’sinde çifte podyum yaparak, Mercedes’in hızlı olduğu hafta sonunda zararı en aza indirdi.
Ayrıca Max Verstappen, Lewis Hamilton’ın önünde 6 puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi.
Red Bull, bugün paylaştığı bir video ile İstanbul Park’ta test ve yedek sürücüsü Alex Albon ile çekim günü kapsamında piste çıktığını açıkladı.
Albon, Pirelli’nin gösteri lastikleriyle gün boyunca 100 km mesafe kat edebilecek.
Formula 1 yönetmelikleri gereği, bir çekim gününde kullanılan araç, normal yarışta kullanılanla aynı olmak zorunda ve takımların pist üstünde gelişim çalışmaları yapılmasını önlemek için Pirelli'nin özel gösteri lastikleri kullanılması gerekiyor.
paylaşım
yorumlar
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Yorumları görüntüle
Red Bull, İstanbul Park’ta çekim günü için piste çıktı
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
10 Eki 2021
Formula 1: Bottas, Türkiye'de kazandı
9 Eki 2021
Türkiye Grand Prix'si Start Gridi
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Haberi dinle