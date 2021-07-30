Red Bull, ırkçı mesaj atan çalışanı ile yollarını ayırdı

Sky Sports'ta çıkan iddiaların ardından Red Bull, ırkçı mesaj paylaşan, pist üstünde görevli olup çok fazla tanınmayan elemanı ile yollarını ayırdığını Autosport'a doğruladı.

Bu, WhatsApp'ta yayınlanan ırkçı mesajların açığa çıkmasının ardından yaşandı.

Red Bull sözcüsü, "Geçen hafta kamuoyunun da kabul ettiği gibi, her türlü ırkçı istismarı kınıyoruz ve kuruluşumuz içinde ırkçı davranışlara karşı sıfır tolerans politikasına sahibiz."

"Bahsi geçen kişi artık Red Bull Racing'in bir üyesi değil." dedi.

Red Bull, Britanya GP'nin ardından Lewis Hamilton'a karşı yapılan ırkçı saldırılarda Hamilton'ın yanında olmuş ve bu konuda F1 ve FIA ile ortak bir açıklama yayınlamıştı.

Red Bull'dan yapılan açıklamada, "Pist üstünde sert rakipler olsak da hepimiz ırkçılığa karşı birleşmiş durumdayız. Takımımıza, rakiplerimize ve taraftarlarımıza yönelik her türlü ırkçı tacizi kınıyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Takım olarak, Lewis'in Max ile olan kazasının ardından sosyal medyada dün maruz kaldığı ırkçı saldırılar nedeniyle üzgün ve rahatsızız."

"Bunun asla bir bahanesi olamaz. Sporumuzda kesinlikle bunun bir yeri yok ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır. " demişti.

Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner ise, "Pist üstünde şampiyonluk için rekabet yoğun olsa da, aşırı duygular ırkçılık konusunda çizgiyi aşmamalıdır."

"Takımımız içerisinde ırkçı davranışlara karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahibiz ve şahsen, bu tür saldırılarda bulunan kişilerin gerçekten hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum."

"FIA'yı ve F1'i bunu sporumuzdan silmeleri konusunda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Hamilton da Macaristan'da yaptığı açıklamalarda ırkçı saldırılar konusunda ilk defa kendisini yalnız hissetmediğini ve Silverstone'dan sonra aldığı destek karşısında mutlu olduğunu söylemişti.